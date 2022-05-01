烏克蘭辣妹超勇！赴科索沃學拆彈排雷　加入清理戰後家園行列

▲烏克蘭女性離鄉背井赴科索沃，接受為期18天的排雷課程，以協助國家清除俄軍留下的地雷，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭軍隊最近正積極收復從俄軍手中奪回的地區，並努力讓境內生活恢復正常。不過烏克蘭卻發現，俄軍在撤離時，竟在多地埋下大量地雷，導致境內處處都是陷阱，隨時可能發生爆炸。為了讓排雷工作順利進行，烏克蘭有6名英勇的女性自願飛到有「歐洲火藥庫」之稱的科索沃，向當地專家學習如何清除地雷，並找到可能的潛在危險。

據美聯社報導，科索沃（Kosovo）是一個位於歐洲東南部巴爾幹半島、擁有主權爭議的地區。由於科索沃與塞爾維亞（Srbija）自15世紀以來，就一直因為領土爭端戰火不斷，因此該國在拆除爆炸物、處理戰後工作上擁有非常豐富的經驗。

為了讓祖國盡快完成排雷、民眾生活恢復正常，烏克蘭20歲的英文老師明楚科娃（Anastasiia Minchukova）與5名女性離鄉背井來到科索沃，接受為期18天的排雷課程。這個位於科索沃西部城鎮佩奇（Peja）的訓練營，是由馬爾他一家公司所營運，專門為求職者、企業、人道組織和政府機關提供戰後訓練課程。

指導她們的教練是訓練有素、經驗豐富的排雷專家蒂加尼（Artur Tigani）。他曾在1980年代擔任前南斯拉夫軍隊的工程師，也曾多次參與科索沃、敘利亞和伊拉克的排雷與訓練任務。他根據烏克蘭的環境調整了課程，並帶著學員們進入一個臨時雷區，指導這幾名烏克蘭女性如何執行排雷行動。

在訓練營中戴著面罩、手握地雷探測器，冒險進入佈滿危險警告土地學習排雷的明楚科娃表示，她從未想過自己作為一名英文老師，有一天會需要學習識別和拆除爆炸物，不過「由於戰爭即將結束，我們需要大量懂得排雷的人來協助清理我們的國土。烏克蘭現在各地都十分危險」。

另一名38歲學員卡特里克（Yuliia Katelik）是有著3名小孩的媽媽，她把孩子送到波蘭避難後，就決定前往科索沃參加排雷訓練，以確保她的孩子返家時的安全。卡特里克表示，她唯一的願望是與家人團聚，並看到「這場噩夢結束」。

由於烏克蘭禁止境內18至60歲的男性離開國家，而且多數的男性目前都在戰場上保家衛國，因此也想為祖國盡一分力的女性成為了排雷工作的主要人力。科索沃排雷培訓中心表示，他們計劃與更多烏克蘭婦女團體合作，未來甚至有可能會進入烏克蘭，到當地提供有關戰後訓練的課程。