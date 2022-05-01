創作蝙蝠俠、復仇者等經典角色！美國漫畫家亞當斯離世　享壽80歲

▲ 亞當斯的作品對漫畫產業帶來重要影響。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名漫畫藝術家尼爾．亞當斯（Neal Adams）4月28日在紐約過世，享壽80歲。他生前創造蝙蝠俠、超人、復仇者及X戰警系列角色，對漫畫產業帶來重要影響。

CNN報導，亞當斯在1960至1970年代與DC及漫威漫畫公司合作，創造蝙蝠俠、超人、復仇者及X戰警系列角色，也是1970年代早期綠燈俠/青箭隊系列（Green Lantern/Green Arrow）背後的創意來源之一，這部作品講述吸毒及種族主義等社會問題。

亞當斯的兒子喬許（Josh Adams）在臉書發文證實，父親已於4月28日凌晨去世，「他的職業生涯由無與倫比的藝術天賦和堅定不移的個性所界定，促使他不斷為同齡人和需要幫助的人奮鬥。他將成為漫畫產業有史以來最具影響力的創作者之一，也是捍衛社會及創作者權利的鬥士。」

亞當斯出生於1941年6月5日，在紐約市的工業藝術學校接受藝術培訓，1967年進入DC，為戰爭漫畫畫封面，一年後開始畫蝙蝠俠，成為執業生涯重大突破。

DC漫畫公司發表聲明，稱讚亞當斯是「對漫畫業有所貢獻的藝術家中最廣受讚譽者之一」。DC首席創意官Jim Lee大讚亞當斯畫筆下的《黑暗騎士》作品，「亞當斯是位了不起的漫畫家，他改變了漫畫。我喜歡他對蝙蝠俠的詮釋，柔韌、巧妙且充滿活力。他的作品一直鼓勵著我，這是整個產業的重大損失。」

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