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普丁近日將動手術！被爆罹癌「病情惡化」　職務代理人選曝光

▲▼ 俄羅斯總統普丁出席東正教復活節午夜彌撒。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁被爆罹患癌症，且病情持續惡化。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯克里姆林宮消息人士聲稱，普丁因身體因素可能要在近日接受癌症手術，因此將指派前聯邦安全局長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）作為代理人，在他住院期間協助指揮烏克蘭的入侵行動。情報人士聲稱，普丁早在18個月前就罹患了癌症與帕金森氏症，原本計畫將在4月下旬動手術，但卻因種種因素推遲。

根據《每日郵報》報導，克里姆林宮前情報人士開設的Telegram頻道General SVR先前曾經踢爆，俄羅斯總統普丁其實早已罹患癌症與帕金森氏症，儘管克里姆林宮不斷強調普丁的健康狀況沒有問題，但種種跡象都顯示普丁可能真的健康亮紅燈，而他甚至數度沒有理由地缺席重要場合。

報導稱，普丁原本計畫要在4月下旬接受手術，但是因故延後。然而在最新的一次健康檢查中，醫師發現普丁的一個新的健康問題就是癌症造成的，因此強力要求他盡快動手術。儘管如此，普丁也被認為不會在5月9日的勝利日前接受手術。

消息人士透露，普丁在接受癌症手術期間，將指派前聯邦安全局長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）作為職務代理人。然而值得注意的是，根據俄國憲法，在總統無法處理國務時，應該是要將權力轉移給總理米什烏斯汀（Mikhail Mishustin）。現年56歲的米什烏斯汀是一名低調的技術官僚，他與軍方或特勤局都沒有特別的人脈。

現年70歲的帕特魯舍夫則被認為是制定俄烏戰爭策略的關鍵人物，就是他讓普丁認為，基輔到處都是「新納粹份子」。消息人士更爆料，普丁甚至還親自向帕特魯舍夫表示，對方是自己在政府內部唯一信任的人，因此如果健康惡化，會將國家的實際管理權交給帕特魯舍夫。

▲▼ 俄羅斯總統普丁21日與官員會晤，伸手緊抓著桌沿。（圖／路透）

▲普丁被拍到會晤官員時，伸手緊抓著桌沿。（圖／路透）

俄羅斯流亡記者在最近的調查中表示，普丁患有甲狀腺癌，而他身邊隨時都有一個頂級的醫療團隊。不僅如此，普丁還被傳出罹患帕金森氏症，他先前與國防部長紹伊古開會時，也被拍到臉部浮腫，雙手疑似為了防止抖動，緊緊地抓著桌子。

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