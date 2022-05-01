英議員「上班公然看A片」含淚請辭　被逮辯：不小心點開

記者吳美依／綜合報導

英國保守黨議員帕里什（Neil Parish）4月30日承認，兩度在下議院使用手機看A片，但第一次是「不小心點開」的。他含淚接受BBC採訪時說，「我意識到，我對家人及選區聯合會（constituency association）造成的憤怒及傷害，不值得繼續下去」，隨後引咎辭職。

《路透社》報導，本周稍早，一位女性部長宣稱，她在下議院目擊，隔壁男同事竟然在看色情片，而且已經不是第一次。帕里什主動把自己的瀆職行為通報給國會道德準則專員，4月28日遭保守黨停職調查。

▲英國保守黨議員帕里什（Neil Parish）承認在下議院使用手機看A片，引咎辭職。（圖／翻攝自Facebook／Neil Parish）

帕里什的本業是一名農夫，他宣稱第一次在下議院看A片時，原本在網路上搜尋曳引機，卻偶然點進一個名稱相似的頁面，儘管內容顯然不對勁，卻仍「看了一陣子，而這是我不應該做的。」在另一個場合，他又忍不住點進去，「而且是刻意的。那是坐在議院旁邊等待投票時。」

帕里什被問及，當時究竟在想什麼時，僅回應「那是瘋狂的一刻。」他坦承感到羞愧，也不是故意讓周邊的人看到，「我不會替自己行為辯護，我所做的是完全錯誤的……我想我肯定是完全失去理智了。」

此前，《泰晤士報》刊出的帕里什妻子專訪指出，她不知道丈夫以前做過類似事情，「這一切都很尷尬，坦白說，我簡直無法呼吸。」但她也強調，先生是一個可愛的人。

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