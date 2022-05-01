　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬力波停火！已20平民成功撤離　亞速鋼鐵廠「轟到焦黑」衛星照曝

▲▼烏克蘭馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）4月29日的衛星影像。（圖／路透）

▲烏克蘭馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）4月29日的衛星影像顯示，龐大廠區已經被轟炸得千瘡百孔。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）內部一名軍隊指揮官表示，雙方遵守了4月30日的停火協議，但疏散車隊路程有所耽誤，原訂上午6時抵達的車隊到下午6時才到，目前已有20名平民被帶到約定集合點，將前往商定的疏散地，即烏克蘭控制的札波羅熱。而最新衛星照顯示，部分廠區建築遭夷為平地，一片焦黑。

綜合法新社、CNN報導，亞速鋼鐵廠是烏軍在馬力波最後的軍事據點，也是當地平民的避難所，而亞速營（Azov Regiment）是被圍困其中的一支部隊。亞速營副指揮官帕拉馬爾（Sviatoslav Palamar）透露，原訂停火時間是從當地上午6時開始，但最終拖延至上午11點才真正停火，不過此後烏俄雙方都遵守了停火協議，且平民已經開始撤離。

▲▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

▲烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

帕拉馬爾表示，目前已有20名婦女與兒童被從轟炸廢墟中救出，並被帶到約定的集合點，將隨車隊撤離至事前商定的目的地札波羅熱（Zaporizhzhia）。帕拉馬爾補充，他們從當天上午6時就一直在等待疏散車隊的到來，但路上被耽擱了很長一段時間，最終車隊在下午6時25分才抵達。

帕拉馬爾也提到，目前亞速營士兵正在鋼鐵廠內部進行救援，從廢墟底下救出平民，希望停火時間進一步延長，將能成功撤離所有平民，不過，他也進一步要求俄方，確保烏克蘭能將情況危急的傷兵撤離至烏克蘭控制的地區，但目前並沒有此相關討論。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）30日報導，現場記者直擊有25名平民撤出亞速鋼鐵廠，其中包含6名14歲以下兒童。

▲▼馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）4月28日遭俄軍轟炸，約有600人受到不同程度的傷，內部一處野戰醫院只能摸黑治療傷者。（圖／路透）

▲馬力波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）4月28日遭俄軍轟炸，約有600人受到不同程度的傷，內部一處野戰醫院只能摸黑治療傷者。（圖／路透）

此前，亞速鋼鐵廠過去幾周已經遭猛烈炮擊，4月28日起更是被連夜轟炸，估計至少600人受傷，數百名烏克蘭士兵與平民躲在鋼鐵廠內部有如地下迷宮般的蘇聯時期地底隧道，許多人急需醫療救助。帕拉馬爾說，敵人的炮火整夜沒有停歇。馬力波的法新社採訪小組從上午到下午都聽到鋼鐵廠傳來轟炸聲，每次爆炸只有間隔幾秒鐘，部分爆炸威力似乎特別大。

美國太空技術公司Maxar Technologies於29日拍攝到的最新衛星影像顯示，亞速鋼鐵廠絕大多數建築似乎都已被摧毀，屋頂遭打穿、坍塌，有部分建築物已經變成瓦礫廢墟。俄羅斯上周宣布，俄軍已經完全控制了具戰略意義的港市馬力波，僅剩這處巨大的鋼鐵工業區，而總統普丁下令封鎖亞速鋼鐵廠。

死守馬力波！烏克蘭鋼鐵廠遭俄轟炸600傷　殘骸中摸黑治療畫面曝

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
快訊／小S接觸確診者被居隔！節目急停錄　老公3女兒全波及
嬰高燒翻白眼「急診等1小時不治」　醫嘆：他們早說出真相！
梧桐妹16歲「身材變超辣」！解放蜜桃臀　比基尼照曝光
快訊／剃頭有效！國民黨大安文山議員初選　人選出爐
台大博士生校內被撞重傷！　肇事女駕駛身分曝
吳念庭確診新冠肺炎！　抹消註冊一軍
台大醫：3警示徵兆快就醫！　1方法自測「恐呼吸衰竭進行中」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩怕爆！見中國疫情狂炸封城　急關閉中朝跨境鐵路

捷克外長感謝台灣援助烏克蘭　透露期待另一「偉大合作」

創作蝙蝠俠、復仇者等經典角色！美國漫畫家亞當斯離世　享壽80歲

新加坡爆「兒童不明肝炎」首例疑似個案　10月大男嬰曾確診新冠

普丁近日將動手術！被爆罹癌「病情惡化」　職務代理人選曝光

馬力波停火！已20平民成功撤離　亞速鋼鐵廠「轟到焦黑」衛星照曝

英議員「上班公然看A片」含淚請辭　被逮辯：不小心點開

烏克蘭超狂！俄3700軍備淪廢鐵　澤倫斯基：境內重建工作已展開

澳洲5月大選在即　總理莫里森譴責中國干預政局

鐵板燒「蟑螂入菜」　他曝店家解決方案網傻眼

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

金正恩怕爆！見中國疫情狂炸封城　急關閉中朝跨境鐵路

捷克外長感謝台灣援助烏克蘭　透露期待另一「偉大合作」

創作蝙蝠俠、復仇者等經典角色！美國漫畫家亞當斯離世　享壽80歲

新加坡爆「兒童不明肝炎」首例疑似個案　10月大男嬰曾確診新冠

普丁近日將動手術！被爆罹癌「病情惡化」　職務代理人選曝光

馬力波停火！已20平民成功撤離　亞速鋼鐵廠「轟到焦黑」衛星照曝

英議員「上班公然看A片」含淚請辭　被逮辯：不小心點開

烏克蘭超狂！俄3700軍備淪廢鐵　澤倫斯基：境內重建工作已展開

澳洲5月大選在即　總理莫里森譴責中國干預政局

鐵板燒「蟑螂入菜」　他曝店家解決方案網傻眼

金正恩怕爆！見中國疫情狂炸封城　急關閉中朝跨境鐵路

快訊／小S接觸確診者「證實隔離中」！錄影急暫停　老公3女兒全波及

柯文哲酸陳時中：別在辦公室吹冷氣看報表　「我跟侯友宜最了解前線」

停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡　連撬6次下場慘了

捷克外長感謝台灣援助烏克蘭　透露期待另一「偉大合作」

《不良笑花》14年了！主演現況曝光　她未拿金鐘辭世成遺憾

高嘉瑜被打臉！喊「德國人幾乎天天外篩才出門」　駐德代表曝真相

保留急診量能　醫籲廣開新冠肺炎急門診

怕「高清無碼照」被公布！醉騎士把警察當空氣　衝攔檢下場出爐

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　首班臨時列車順利發出

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

國際熱門新聞

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

馬斯克點名女議員「別撩我」　對方冷回一句

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

安潔莉娜裘莉突訪烏克蘭畫面曝！　探視難民兒童

20無頭企鵝沖上岸　科學家急追死因

法國人困上海狂喊：我想死！　影片瘋傳

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時

俄節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒

烏克蘭《反通敵法》抓賣國賊

俄宣布退出國際太空站！　報復各國制裁

警察極樂酒趴！比基尼妹嬌喊狂搖片曝光

馬斯克入主人心不穩　推特員工大會反彈聲隆隆

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

更多熱門

相關新聞

俄3700軍備淪廢鐵　烏克蘭已展開重建工作

俄3700軍備淪廢鐵　烏克蘭已展開重建工作

烏克蘭總統澤倫斯基聲稱，軍方已成功擊毀近3700輛俄羅斯軍用車與軍用飛機，並導致俄軍損失2.3萬軍力。他也透露，烏克蘭未來將持續進行重建工作，在過去曾被俄軍佔領的地區積極排雷，並努力恢復交通、醫療、教育和金融等服務，盡快讓相關地區的生活恢復正常。

烏俄最新換俘　烏14人獲釋含懷孕5月女兵

烏俄最新換俘　烏14人獲釋含懷孕5月女兵

俄宣布退出國際太空站！　報復各國制裁

俄宣布退出國際太空站！　報復各國制裁

俄稱擊中烏17軍事設施　擊斃逾200烏軍

俄稱擊中烏17軍事設施　擊斃逾200烏軍

瑞典控俄羅斯　AN-30偵察機侵犯領空

瑞典控俄羅斯　AN-30偵察機侵犯領空

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯馬力波亞速鋼鐵廠亞速營撤離停火

讀者迴響

熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

柯佳嬿深夜解析　疑洩坤達寵妻行為

小胸女星突曬爆乳照　老公崩潰

台大校園重大車禍　博士生被撞進加護病房

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面