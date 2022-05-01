烏克蘭超狂！俄3700軍備淪廢鐵　澤倫斯基：境內重建工作已展開

▲澤倫斯基稱，烏克蘭成功重創俄軍實力，而政府未來將積極重建從俄軍手中奪回控制權的地區。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基聲稱，軍方已成功擊毀近3700輛俄羅斯軍用車與軍用飛機，並導致俄軍損失2.3萬軍力。他也透露，烏克蘭未來將持續進行重建工作，在過去曾被俄軍佔領的地區積極排雷，並努力恢復交通、醫療、教育和金融等服務，盡快讓相關地區的生活恢復正常。

據CNN報導，俄羅斯將於5月9日在莫斯科紅場舉行閱兵。澤倫斯基4月30日表示，軍方已成功摧毀了俄軍逾千輛坦克、近200架戰機和近2500輛裝甲戰車，不過俄軍的裝備依舊充足，因此敵軍還是能對烏克蘭發動更多襲擊，「佔領者仍有導彈能攻擊我們的領土，不過這場戰爭已嚴重削弱俄羅斯的實力，導致他們不得不減少閱兵式的軍事裝備」。

澤倫斯基還聲稱，俄軍自入侵以來已損失2萬3千多名士兵。儘管克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4月接受天空新聞採訪時曾承認，俄軍在烏克蘭遭遇了「重大損失」，不過澤倫斯基的數字與俄羅斯公佈的傷亡人數相差甚遠。觀察人士認為，俄國嚴重低估了其傷亡情況，因為北約和美國都認為，俄軍喪失的軍力約為7000至1.5萬人。

在30日的全國談話中，澤倫斯基強調，烏克蘭正努力重建從俄軍手中奪回控制權的地區，使其恢復正常。據他所述，烏克蘭69%的被佔領地區如今已全面恢復地方自治，而且93%的已解放地區也正在展開人道主義工作，「我們盡力讓烏克蘭過去被佔領的地區恢復正常生活。我們正在這些地區積極排雷，並努力恢復交通、醫療、教育和金融服務」。