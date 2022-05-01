　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鐵板燒「蟑螂入菜」　他曝店家解決方案網傻眼

▲▼鐵板燒上菜後被發現有蟑螂屍體。（圖／翻攝自《中國報》）

▲鐵板燒上菜後被發現有蟑螂屍體。（圖／翻攝自《中國報》）

記者張靖榕／綜合報導

馬來西亞新山一名男子日前和朋友到日式火鍋店一同用餐，卻在鐵板燒上看到一隻蟑螂全屍，但和店家反映後，服務生的處理方式不夠妥當，原PO說店家後續處理也只給餐點打9折以示道歉，讓網友紛紛傻眼，「是施捨嗎」、「不如我多給10％，叫他吃下去。」不過根據店家說法，實際上不只打9折，還將部分餐點免單處理。

該名男子在臉書PO文，日前和朋友到新山南鑰穀中城廣場一間日式火鍋店用餐，卻看到店家送來的鐵板燒裡，半熟荷包蛋的蛋白上竟然有隻翅膀張開、被壓扁的中小體型蟑螂，當下他向店家反映要求經理解釋，服務生的做法卻讓他傻眼。

服務生當時回答店經理休假，但也因為太過慌張沒有向店長求助，只是向他道歉並把鐵板燒收走，建議他可以更換另一道食物。貼文引發網友熱議，大家都很好奇最後店家如何處理這件事，原PO則說，店家只給10％折扣。

網友紛紛留言，「報衛生部...」、「施捨嗎」、「10％罷了，是我的話給多10％叫他吃下去。」

馬媒《中國報》聯繫到餐廳負責人，該負責人表示發文的人其實是當事人朋友，不是當事人本人，而且店家不只給10％折扣，還把鐵板燒餐點和另一道食物都免單處理，沒有讓客人付這2道菜的錢。他說當時當事人已接受店家道歉，沒想到事情又被放到網上處理，再私訊和當事人道歉，對方也沒有回應。

餐廳負責人坦言，這件事的確是店家不對，希望當事人和朋友能再來光顧，除了免費招待以外，也會當面向對方道歉。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
快訊／北京環球影城突宣布關閉！　全市禁內用
小孩確診「併發嚴重哮吼」插管！　出現4症狀快送醫
男攀玉山突中風！　背下山已死亡
台大校園罕見嚴重車禍！　博士生被撞進加護病房
連3天破萬！陽性率破25%　醫估日增到這數字就要退了
快訊／台鐵大停駛車站空蕩蕩！　首班臨時列車順利發出
新北15歲男騎車碰撞「3人噴飛」！　重機騎士重傷不治
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭超狂！俄3700軍備淪廢鐵　澤倫斯基：境內重建工作已展開

澳洲5月大選在即　總理莫里森譴責中國干預政局

鐵板燒「蟑螂入菜」　他曝店家解決方案網傻眼

烏俄最新換俘　烏克蘭14人獲釋含懷孕5月女兵

俄羅斯宣布退出國際太空站！　報復各國經濟制裁

俄宣稱擊中17個烏克蘭軍事設施　擊斃逾200烏軍

瑞典控俄羅斯　AN-30偵察機侵犯領空

法國人困上海狂喊「我想死」影片瘋傳！　待家1個月嘆：集體懲罰

安潔莉娜裘莉突訪烏克蘭畫面曝！　與難民兒童會面

稜堡岸防飛彈擊中跑道　烏南敖德薩機場搶修中

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

烏克蘭超狂！俄3700軍備淪廢鐵　澤倫斯基：境內重建工作已展開

澳洲5月大選在即　總理莫里森譴責中國干預政局

鐵板燒「蟑螂入菜」　他曝店家解決方案網傻眼

烏俄最新換俘　烏克蘭14人獲釋含懷孕5月女兵

俄羅斯宣布退出國際太空站！　報復各國經濟制裁

俄宣稱擊中17個烏克蘭軍事設施　擊斃逾200烏軍

瑞典控俄羅斯　AN-30偵察機侵犯領空

法國人困上海狂喊「我想死」影片瘋傳！　待家1個月嘆：集體懲罰

安潔莉娜裘莉突訪烏克蘭畫面曝！　與難民兒童會面

稜堡岸防飛彈擊中跑道　烏南敖德薩機場搶修中

台東正港ㄟ古早味！楊桃樹下60年老冰店　鹹甜涮嘴尾韻帶酸超過癮

快訊／統測286人確診、2441考生使用隔離試場「同創新高」

獨／ 5人只有1頭燈「還穿球鞋」　山友大雪山深夜迷路驚險獲救

永和分局前撞飛騎士落跑！警直擊追到北市抓人　無照醉駕駛慘了

烏克蘭超狂！俄3700軍備淪廢鐵　澤倫斯基：境內重建工作已展開

毛小孩專屬！快閃選物店南西誠品登場　月換一主題每次有新貨

北京環球影城5月1日起關閉！全市4天「禁止內用」全改外賣

快訊／確診個案「自主回報疫調系統」今上路　陳時中14:00說明

不斷更新／台鐵五一大停駛車站空蕩　首班臨時列車順利發出

工研院攜面板大廠跨域打造35項「殺手級應用」　攻智慧顯示領域

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

國際熱門新聞

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

馬斯克點名女議員「別撩我」　對方冷回一句

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

安潔莉娜裘莉突訪烏克蘭畫面曝！　探視難民兒童

20無頭企鵝沖上岸　科學家急追死因

法國人困上海狂喊：我想死！　影片瘋傳

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時

俄節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒

烏克蘭《反通敵法》抓賣國賊

俄宣布退出國際太空站！　報復各國制裁

警察極樂酒趴！比基尼妹嬌喊狂搖片曝光

馬斯克入主人心不穩　推特員工大會反彈聲隆隆

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

更多熱門

相關新聞

警察極樂酒趴！比基尼妹嬌喊狂搖片曝光

警察極樂酒趴！比基尼妹嬌喊狂搖片曝光

泰國警察近期一段開趴影片流出，一名性感長髮比基尼女子唱歌表演，期間更有男子往她的胸部、褲子塞小費，她也時不時發出嬌嗔嗓音，隨著音樂扭動身軀，與現場的人親密互動，微微露出胸前南半球引人遐想。這段影片明顯可見多人身穿警察衣服，引發社會大眾質疑聲浪。

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

割包藏蟑螂殘屍　他啃一半崩潰

割包藏蟑螂殘屍　他啃一半崩潰

亂倫11歲繼女15月！獸父認多次逞性慾硬上

亂倫11歲繼女15月！獸父認多次逞性慾硬上

星國「醫療分級」鬆綁防疫限制拼共存

星國「醫療分級」鬆綁防疫限制拼共存

關鍵字：

東南亞要聞馬來西亞鐵板燒蟑螂

讀者迴響

熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

小胸女星突曬爆乳照　老公崩潰

柯佳嬿深夜解析　疑洩坤達寵妻行為

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

連千毅直播道歉了：個性比較衝動

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面