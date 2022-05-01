　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安潔莉娜裘莉突訪烏克蘭畫面曝！　與難民兒童會面

▲▼安潔莉娜裘莉現身烏克蘭！　進咖啡廳被認出「無架子舉動」暖翻。（圖／翻攝自Facebook／Kyiv Post）

▲安潔莉娜裘莉現身烏克蘭。（圖／翻攝自Facebook／Kyiv Post）

文／中央社基輔30日綜合外電報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）30日突然現身烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），會晤流離失所難民。

法新社報導，46歲的安潔莉娜裘莉是聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）特使，但目前不清楚她是否以該身分造訪烏克蘭。

利維夫州（Lviv Oblast）州長科濟茨基（Maxim Kozytski）在Telegram發文表示，「對我們所有人來說，這次造訪太出人意料」，並發布安潔莉娜裘莉與孩童一起玩耍以及與志工一同拍照的照片和影片。

▲▼好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）訪視烏克蘭 。（圖／路透）

▲▼安潔莉娜裘莉和難民兒童見面 。（圖／路透）

▲▼好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）訪視烏克蘭 。（圖／路透）

科濟茨基指出，安潔莉娜裘莉赴醫院探視在克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站遇襲中受傷的孩童，當時俄羅斯發動飛彈攻擊，造成試圖逃離烏東戰火的50多名平民喪生。

安潔莉娜裘莉也與為流離失所難民提供心理諮商的志工交談。自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，烏克蘭境內流離失所民眾超過770萬人，另有540萬人逃往國外。

▼安潔莉娜裘親和互動沒架子。（圖／翻攝自Facebook／Kyiv Post）

▲▼安潔莉娜裘莉現身烏克蘭！　進咖啡廳被認出「無架子舉動」暖翻。（圖／翻攝自Facebook／Kyiv Post）

▲好萊塢女星安潔莉娜裘莉現身烏克蘭。（圖／翻攝自安潔莉娜裘莉IG、達志影像／美聯社）

▲安潔莉娜裘莉除了女星身分外，也是聯合國特使。（圖／翻攝自安潔莉娜裘莉IG、達志影像／美聯社）

根據利維夫居民Maya Pidhoretska在臉書（Facebook）張貼的影片，穿著隨意低調的安潔莉娜裘莉其後現身利維夫一家咖啡廳，大感意外的Pidhoretska表示，「我正在喝咖啡，我目睹安潔莉娜裘莉現身利維夫」。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
台鐵今停駛！全台只開18班區間車　「類火車」疏運懶人包出爐
快訊／土城15歲少年無照雙載兜風　和紅牌重機相撞3重傷
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄宣稱擊中17個烏克蘭軍事設施　擊斃逾200烏軍

瑞典控俄羅斯　AN-30偵察機侵犯領空

法國人困上海狂喊「我想死」影片瘋傳！　待家1個月嘆：集體懲罰

安潔莉娜裘莉突訪烏克蘭畫面曝！　與難民兒童會面

稜堡岸防飛彈擊中跑道　烏南敖德薩機場搶修中

烏克蘭《反通敵法》抓賣國賊　避免自家人背後捅刀

馬斯克點名超新星女議員「別撩我、會害羞」　對方冷回：不是說你

馬斯克入主人心不穩　推特員工大會反彈聲隆隆

台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

俄宣稱擊中17個烏克蘭軍事設施　擊斃逾200烏軍

瑞典控俄羅斯　AN-30偵察機侵犯領空

法國人困上海狂喊「我想死」影片瘋傳！　待家1個月嘆：集體懲罰

安潔莉娜裘莉突訪烏克蘭畫面曝！　與難民兒童會面

稜堡岸防飛彈擊中跑道　烏南敖德薩機場搶修中

烏克蘭《反通敵法》抓賣國賊　避免自家人背後捅刀

馬斯克點名超新星女議員「別撩我、會害羞」　對方冷回：不是說你

馬斯克入主人心不穩　推特員工大會反彈聲隆隆

台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

兒童疫苗明起開打！「輝瑞or莫德納」QA一次看　2狀況不宜接種

台中市府、議會餐敘群聚　共3局長、2議員等8人確診

今起全台連下3天！越晚越冷明探16℃　水氣最多時間曝

俄宣稱擊中17個烏克蘭軍事設施　擊斃逾200烏軍

瑞典控俄羅斯　AN-30偵察機侵犯領空

防疫從吃開始！　美女醫曝「8大成分」攝取增強抗疫能力

女網友列出13項「公主般待遇」　男友過寵表現網嘆：單身好了

快訊／土城15歲少年無照雙載兜風　和紅牌重機相撞3重傷

台鐵今停駛！全台只開18班區間車　「類火車」疏運懶人包出爐

法國人困上海狂喊「我想死」影片瘋傳！　待家1個月嘆：集體懲罰

說好拍照到了現場變上床！AV女優集體出走　揭工作黑暗面

國際熱門新聞

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

馬斯克點名女議員「別撩我」　對方冷回一句

20無頭企鵝沖上岸　科學家急追死因

俄節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒

警察極樂酒趴！比基尼妹嬌喊狂搖片曝光

烏克蘭《反通敵法》抓賣國賊

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時

兒童不明肝炎症狀與新冠超像　可能病因曝

馬斯克入主人心不穩　推特員工大會反彈聲隆隆

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

半裸按摩！警官爽享2女前後服務

更多熱門

相關新聞

烏克蘭《反通敵法》抓賣國賊

烏克蘭《反通敵法》抓賣國賊

俄羅斯於2月24日入侵後，烏克蘭國會很快通過並由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署反通敵法，光是在東部哈爾科夫州（Kharkiv）已有近400人被拘捕接受調查。

安潔莉娜裘莉現身烏克蘭！　被認出「無架子舉動」暖翻

安潔莉娜裘莉現身烏克蘭！　被認出「無架子舉動」暖翻

台灣捐1400萬支持烏國「媒體自由中心」

台灣捐1400萬支持烏國「媒體自由中心」

外交部捐1500萬　助烏物資運輸順暢

外交部捐1500萬　助烏物資運輸順暢

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰

關鍵字：

安潔莉娜裘莉烏克蘭Angelina Jolie

讀者迴響

熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

小胸女星突曬爆乳照　老公崩潰

連千毅直播道歉了：個性比較衝動

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

高雄警拋五體投地照　曝連千毅刑期

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

北市信義區首家夜店暫停營業

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面