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烏克蘭《反通敵法》抓賣國賊　避免自家人背後捅刀

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）9日接受《美聯社》專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基簽署反通敵法之後，光是在哈爾科夫已有近400人被捕。（圖／達志影像／美聯社） 

中央社哈爾科夫30日綜合外電報導

俄羅斯於2月24日入侵後，烏克蘭國會很快通過並由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署反通敵法，光是在東部哈爾科夫州（Kharkiv）已有近400人被拘捕接受調查。

儘管澤倫斯基政府廣獲烏克蘭民眾支持，甚至有許多是說俄語的民眾，但並非所有烏克蘭人都反對俄國入侵，特別是在烏東頓巴斯（Donbas）的俄語區。

在俄國入侵之前，莫斯科支持的分離主義分子和烏克蘭政府軍在頓巴斯地區交戰長達8年，造成超過1萬4000人死亡。

新法通過後，烏克蘭民眾如果與俄軍通敵、公開否認俄軍入侵事實，或是支持莫斯科當局，恐面臨上看15年牢獄之災，他們的行動若導致他人身亡，更可能面臨終身監禁。

澤倫斯基表示：「對通敵罪行咎責是免不了的事情，要在明天還是之後去做，這是另一個問題。但最重要的是正義終將會伸張。」

部分商人、民眾、政府官員甚至軍隊成員投向了俄方，烏克蘭國家安全局（SBU）表示，已有超過200起通敵案件成案。澤倫斯基甚至奪去國家安全局兩名將領的軍銜，指控他們叛國。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，正在彙編「通敵者名冊」並將公諸於世，他拒絕透露全國有多少人被列為目標。

依據戒嚴令，烏國當局已查禁11個親俄政黨，包括在450席國會中擁有25席的「反對平台－為了生活黨」（Opposition Platform For Life），創黨的富商梅維楚克（Viktor Medvedchuk）與俄國總統普丁（Vladimir Putin）過從甚密，他正被烏國當局監禁。

當局提到，在激烈交戰的烏克蘭東南部地區，親俄人士會幫助俄軍偵察並指引砲擊方向。

烏克蘭國家安全局哈爾科夫分部領導人杜丁（Roman Dudin）接受美聯社訪問表示，「我們的主要目標之一，就是不要讓人對我們的軍隊背後捅刀」。

哈爾科夫分部逮捕對象包括支持俄軍入侵的人、倡導分離的人士，還有聲稱烏克蘭軍隊正在砲擊自己城市的人。

通敵在烏克蘭有深刻的歷史淵源，這個地區經歷過史達林主義的長年壓迫，到了第二次世界大戰期間，部分民眾甚至歡迎入侵者與進犯的納粹德國合作。史達林主義在1930年代釀成人為的烏克蘭大饑荒（Holodomor），據信有超過300萬烏克蘭人民死亡。

多年以後，蘇聯當局以部分烏克蘭民族主義者曾與納粹通敵為由，把現今民選的烏克蘭領導人妖魔化。

烏克蘭最大人權組織之一「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）協調員雅沃斯基（Volodymyr Yavorskyy）表示，雖然知道新法通過後，光是在基輔就有「數十名」親俄分子遭到拘捕，但不清楚全國共有多少人被捕。

雅沃斯基對美聯社表示，由於這是烏克蘭國家安全局的機密，沒有全國的完整數據。

雅沃斯基表示，烏克蘭民眾可以在沒有法院命令的情況下，逕行被拘押30天，「這些人就消失了，30天毫無音訊。事實上，（執法單位）有權帶走任何人」。

在已成為戰亂象徵的布查鎮（Bucha），布查鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）說，通敵者會把親烏克蘭人士和官員的名字和住址告訴俄軍。

費德魯克說：「我看過那些處決名單，是那些叛徒提供的，俄國人事先就知道要去找哪些人、知道住址，也知道裡面住的是誰。」他甚至看到自己的名字也在一張名單上。

在俄軍包圍的烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），官員指控叛徒協助俄國人切斷城市大部分地區的電力、自來水、天然氣與通訊。

馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）說：「現在我知道俄國人為何能精準擊中關鍵的基礎設施，還知道每次烏克蘭巴士要撤離難民的集合地點和出發時間。」

烏克蘭政府知道因為抒發意見就抓捕人的後果，也知道這可能會被俄國拿來宣傳成基輔當局壓迫說俄語人士，但官員表示，在戰爭時期，言論自由不過占一小部分。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴美聯社說：「國家安全與確保言論自由孰輕孰重，這場辯論沒完沒了。」

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