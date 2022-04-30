　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

▲▼美國記者芮諾（Brent Renaud）遭俄軍槍殺。（圖／翻攝自Facebook／Андрій Нєбитов）

▲俄烏戰爭爆發以來，經常有記者遭到俄軍殺害，例如美國記者芮諾（Brent Renaud）。（圖／翻攝自Facebook／Андрій Нєбитов）

記者林彥臣／綜合報導

外交部在臉書發文指出，我國政府捐贈50萬美元（約新台幣1470萬），大力支持「無國界記者組織」在烏克蘭的「媒體自由中心」展現我國政府對烏克蘭戰事的關切，以及捍衛民主及新聞自由價值的決心。

外交部指出，外交部30日宣布捐贈50萬美元給「無國界記者組織」（Reporters sans frontières, RSF），用來幫助該組織在烏克蘭「媒體自由中心」（Press Freedom Centre）的運作，展現我國政府對烏克蘭戰事的關切，以及捍衛民主及新聞自由價值的決心。

▲▼再傳記者殉職！ 美《福斯新聞》資深攝影遭俄軍殺害 搭擋送醫。（圖／路透）

▲24歲烏克蘭記者庫夫施諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova）也遭到俄軍殺害。（圖／路透）

「無國界記者組織」也在網站登出訊息，表示台灣的捐款得以讓身處戰地的記者們受到更好的保護及安全訓練。

外交部指出，自俄烏戰爭爆發以來，在烏克蘭的記者人身安全經常遭受威脅，新聞自由狀況明顯惡化。根據「無國界記者組織」統計，目前已有7名記者不幸殉職，11名記者受傷。

外交部指出，「媒體自由中心」不僅提供烏克蘭及國際記者防護裝備及訓練，也包含法律、心理等各層面的協助與服務，同時建立記者間的數位資訊分享管道，有助報導真相及事實查核。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
好市多試吃「一次拿3片」！他氣炸公審反挨轟
快訊／連千毅突發預告「10點直播」！刪文後2天將有新聲明
她在麥當勞點餐「竟被求婚」　男友尷尬表情全被拍
300萬YTR「看熱鬧遭虎鯊攻擊」影片曝光！　網怒罵爆
6月大男嬰發燒39度翻白眼！媽排隊1小時求醫救人　悲痛看兒斷
特斯拉深夜淒厲哭喊「我死得好冤」！女駕駛嚇壞逃出車外
美女醫警示「7大症狀」馬上急診　3種人恐快速惡化
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍
台灣新聞攝影大賽　ETtoday《何事又來》奪影音專題第二

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

連千毅突發出預告！　刪文後2天「將有新聲明」：10點直播

前SBL新人王盧峻翔飆28分　領航猿一度弭平21分落後

台南北區住宅火警「火光竄出陽台」　救出1受困者送醫

長榮股價近逼萬海　下週關注台股航海王爭霸戰

好市多試吃「一次拿3片」！他氣炸公審女會員：貪小便宜　貼文挨轟

6月大男嬰發燒39度翻白眼！媽排隊1小時求醫救人　悲痛看兒斷氣

全球人壽捐台南弱勢族群「微型保險」　 9300人受惠！

詹子賢盜本壘「陰錯陽差」　單場2盜笑瞇瞇：我快咖

首轟棒打江少慶　林子豪扛4番：想法簡單結果好

已婚歌手被爆「灌醉女生開房」付封口費！　本尊親回：我捨不得吧

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

國際熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

「基輔之鬼」傳戰死！被俄軍重重包圍陣亡

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

女被丟沙發12年　全身屎尿慘死

全家去迪士尼　人妻看照片卻秒抓尪出軌保姆

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

亞馬遜帶衰美股！　道瓊狂洩939點

半裸按摩！警官爽享2女前後服務

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

Omicron亞變種　能躲免疫系統

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

新冠後遺症「男性更難痊癒」！　日最新研究曝光

基輔：數百平民準備撤離亞速鋼鐵廠

更多熱門

相關新聞

外交部捐1500萬　助烏物資運輸順暢

外交部捐1500萬　助烏物資運輸順暢

外交部在臉書發文表示，代表台灣人民捐贈50萬歐元（約新台幣1500萬），幫助烏克蘭人道物資運輸更順暢，相關款項從「賑濟烏克蘭專戶」撥款，透過歐洲復興開發銀行（EBRD）提供給烏克蘭。

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰

俄節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒

俄節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

俄軍新武器嚇壞烏克蘭！地雷精準打擊坦克

俄軍新武器嚇壞烏克蘭！地雷精準打擊坦克

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機媒體自由中心新聞自由無國界記者組織

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

今本土15033例　分布22縣市

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面