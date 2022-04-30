台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

▲俄烏戰爭爆發以來，經常有記者遭到俄軍殺害，例如美國記者芮諾（Brent Renaud）。（圖／翻攝自Facebook／Андрій Нєбитов）



記者林彥臣／綜合報導

外交部在臉書發文指出，我國政府捐贈50萬美元（約新台幣1470萬），大力支持「無國界記者組織」在烏克蘭的「媒體自由中心」展現我國政府對烏克蘭戰事的關切，以及捍衛民主及新聞自由價值的決心。

外交部指出，外交部30日宣布捐贈50萬美元給「無國界記者組織」（Reporters sans frontières, RSF），用來幫助該組織在烏克蘭「媒體自由中心」（Press Freedom Centre）的運作，展現我國政府對烏克蘭戰事的關切，以及捍衛民主及新聞自由價值的決心。

▲24歲烏克蘭記者庫夫施諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova）也遭到俄軍殺害。（圖／路透）



「無國界記者組織」也在網站登出訊息，表示台灣的捐款得以讓身處戰地的記者們受到更好的保護及安全訓練。

外交部指出，自俄烏戰爭爆發以來，在烏克蘭的記者人身安全經常遭受威脅，新聞自由狀況明顯惡化。根據「無國界記者組織」統計，目前已有7名記者不幸殉職，11名記者受傷。

外交部指出，「媒體自由中心」不僅提供烏克蘭及國際記者防護裝備及訓練，也包含法律、心理等各層面的協助與服務，同時建立記者間的數位資訊分享管道，有助報導真相及事實查核。

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