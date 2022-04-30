　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市「小老闆市集」　宣導親子友善及「表意權」精神

▲▼ 嘉市中央廣場「小老闆市集」小小老闆擺攤顧店 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市中央廣場「小老闆市集」， 建構友善環境，也讓孩子「表意權」運用更具意義。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府四月舉辦一系列豐富多元親子活動，壓軸「小老闆市集」30日在中央廣場熱鬧舉行，近30個充滿巧思，內容琳瑯滿目的攤位，全是年僅4歲到12歲孩童們的創意展現。市長黃敏惠表示，4月30日是國際不打小孩日，結合兒童權利公約中的「表意權」精神舉辦親子活動更具意義，市府會與所有家長一起努力，建構優質良善環境，讓孩子們幸福快樂長大。

▲▼ 嘉市中央廣場「小老闆市集」小小老闆擺攤顧店 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，四月是屬於兒童的月份，今年市府一系列兒童節活動都緊扣兒童權利公約精神，感謝民間企業和社福團體共襄盛舉。4月30日這天小孩最大，藉由小老闆市集讓孩子們發揮創意參與活動，每個攤位的設計、佈置、執行，小老闆們都能充份表達自己意見，這是一場寓教於樂，活潑又精彩的親子活動。

▲▼ 嘉市中央廣場「小老闆市集」小小老闆擺攤顧店 。（圖／嘉義市政府提供）

社會處表示，近30個由小老闆們擺出的攤位內容極為豐富多樣，有環保類的二手物品、環保許願瓶；益智類的桌遊、創意樂高；手工藝類飾品、指甲貼；遊戲類的益智彈珠台、射飛鏢，甚至還有烏克麗麗等才藝表演等等，吸引眾多親子參與同樂，活動現場熱鬧不已，所有參與親子還可用貼點點方式，選出提供服務最棒、最具特色攤位及最喜歡的cosplay裝扮前三名小老闆。

▲▼ 嘉市中央廣場「小老闆市集」小小老闆擺攤顧店 。（圖／嘉義市政府提供）

這場別出心裁的小老闆市集，活動設計極為有趣，每位小老闆不僅要裝扮成自己最愛的角色（kids cosplay）擺攤顧店，為了滿足小老闆們也想去其它攤位玩耍同樂的心願，還提供讓人會心一笑的「小老闆店休」掛牌，讓小朋友可以臨時休息，跑出去其他攤位玩半個小時。許多家長說，原本只是想讓孩子擺攤玩一玩，然而看到孩子自己表演、自己當老闆、自己負責的表現，感覺收穫滿滿。

▲▼ 嘉市中央廣場「小老闆市集」小小老闆擺攤顧店 。（圖／嘉義市政府提供）

除了市集的呈現，南華大學劇團透過活潑生動的故事演出兒童權利公約宣導劇，整場活動除了促進親子同樂，同時讓參與的大小朋友能更加認識兒童權利公約內涵與精神。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
本土確診連3天破萬！他花1萬買快篩「到貨變口罩」
快訊／台中市新聞局長確診！參加餐敘30分鐘染疫
台灣醫學科學家第一名是他！　才嗆柯文哲「不懂回去讀書」
華視四度出包「跑馬燈失誤又是同一人」　2員工請辭獲准
快訊／味全龍球員居隔達16人　聯盟宣布明天延賽
快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世
真的有「類火車」！　網見上車現場照酸爆：要多搞笑
俄軍性侵16歲懷孕少女！「反抗就再帶20人來」
今晚「半個台灣有雨」！　範圍最廣、最冷時段出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市「小老闆市集」　宣導親子友善及「表意權」精神

嘉義市模範、績優公務人員表揚　地政處處長等6人上榜

社會正向力量　嘉義市12好人好事代表、10位孝行楷模受表揚

日間照顧中心結合健身　維持長者身體機能減緩衰退　

台中北屯南興三路至僑孝街道路啟用　往來松竹車站最多省半小時

台中第一季PM2.5平均值優於全國　創空汙季新低！

吳鳳科大「飛翔的心」志工隊社區服務　長者互動青銀共融

健行科大數位多媒體設計系畢業展　「桃園設計庫」登場

嘉義縣模範勞工表揚大會　201名優秀勞工表揚

姜莊金英當選模範警察母親　嘉市警局長王文澤親授獎

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

嘉義市「小老闆市集」　宣導親子友善及「表意權」精神

嘉義市模範、績優公務人員表揚　地政處處長等6人上榜

社會正向力量　嘉義市12好人好事代表、10位孝行楷模受表揚

日間照顧中心結合健身　維持長者身體機能減緩衰退　

台中北屯南興三路至僑孝街道路啟用　往來松竹車站最多省半小時

台中第一季PM2.5平均值優於全國　創空汙季新低！

吳鳳科大「飛翔的心」志工隊社區服務　長者互動青銀共融

健行科大數位多媒體設計系畢業展　「桃園設計庫」登場

嘉義縣模範勞工表揚大會　201名優秀勞工表揚

姜莊金英當選模範警察母親　嘉市警局長王文澤親授獎

上場需要更專注　于森旭：贏球企圖心要有

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

快訊／台中第3位首長確診！新聞局長鄭照新參加餐會30分鐘染疫

嘉義市「小老闆市集」　宣導親子友善及「表意權」精神

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

頂流男神駕到！王俊凱天才學生追賊　任嘉倫寸頭操出巨肌

繳11年房貸「房子是別人的」真相吐血！房東哭：與老伴退休金買的

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰　分贓不均起殺意

別掉入快篩陷阱！他匯49萬一場空　他花1萬「到貨變口罩」

家長注意！莫德納先別抽單　陳時中：輝瑞「還沒收到出貨通知」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

即／高雄水管開裂　2區今晚停水10小時

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

世界大學影響力排名　慈大這項目全球12

「戰鬥藍」趙少康力推姚正玉參選市議員

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

許燿宏出任嘉義市工商發展投資策進會總幹事　

勞工模範母親表揚溫馨登場

高鐵特定區市府打造櫻花特區

西螺鎮農會黃金米粽明天開賣　限量5萬顆準時開搶　

第七河川局於台南三爺溪勤演練防汛

許有疆投入民進黨大林鎮長選舉

台南2022建築園冶獎獲16座大獎殊榮

五一連假火車全停駛　台鐵輸運應變上網查

街友防疫台南備妥快篩、提供定點沐浴車

更多熱門

相關新聞

要去環島！小老闆賣家當賺旅費

要去環島！小老闆賣家當賺旅費

「來唷！來唷！老闆不在家隨便賣，趕快來買！」 板橋435藝文特區4月起開辦「435小老闆市集」，已有超過1200組民眾報名，活動號召小朋友將家中用不到的玩具、書籍及二手衣物，分享給其他人，並藉此體驗大人賺錢的辛苦，吸引許多家長特地為家中的小寶貝報名擺攤。

關鍵字：

小老闆市集表意權

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

今本土15033例　分布22縣市

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面