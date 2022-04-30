嘉義市「小老闆市集」　宣導親子友善及「表意權」精神

▲嘉市中央廣場「小老闆市集」， 建構友善環境，也讓孩子「表意權」運用更具意義。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府四月舉辦一系列豐富多元親子活動，壓軸「小老闆市集」30日在中央廣場熱鬧舉行，近30個充滿巧思，內容琳瑯滿目的攤位，全是年僅4歲到12歲孩童們的創意展現。市長黃敏惠表示，4月30日是國際不打小孩日，結合兒童權利公約中的「表意權」精神舉辦親子活動更具意義，市府會與所有家長一起努力，建構優質良善環境，讓孩子們幸福快樂長大。

黃敏惠說，四月是屬於兒童的月份，今年市府一系列兒童節活動都緊扣兒童權利公約精神，感謝民間企業和社福團體共襄盛舉。4月30日這天小孩最大，藉由小老闆市集讓孩子們發揮創意參與活動，每個攤位的設計、佈置、執行，小老闆們都能充份表達自己意見，這是一場寓教於樂，活潑又精彩的親子活動。

社會處表示，近30個由小老闆們擺出的攤位內容極為豐富多樣，有環保類的二手物品、環保許願瓶；益智類的桌遊、創意樂高；手工藝類飾品、指甲貼；遊戲類的益智彈珠台、射飛鏢，甚至還有烏克麗麗等才藝表演等等，吸引眾多親子參與同樂，活動現場熱鬧不已，所有參與親子還可用貼點點方式，選出提供服務最棒、最具特色攤位及最喜歡的cosplay裝扮前三名小老闆。

這場別出心裁的小老闆市集，活動設計極為有趣，每位小老闆不僅要裝扮成自己最愛的角色（kids cosplay）擺攤顧店，為了滿足小老闆們也想去其它攤位玩耍同樂的心願，還提供讓人會心一笑的「小老闆店休」掛牌，讓小朋友可以臨時休息，跑出去其他攤位玩半個小時。許多家長說，原本只是想讓孩子擺攤玩一玩，然而看到孩子自己表演、自己當老闆、自己負責的表現，感覺收穫滿滿。

除了市集的呈現，南華大學劇團透過活潑生動的故事演出兒童權利公約宣導劇，整場活動除了促進親子同樂，同時讓參與的大小朋友能更加認識兒童權利公約內涵與精神。