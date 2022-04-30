全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

記者葉睿涵／綜合報導

美國媽媽娜塔莉（Natalie）最近在重溫全家人到迪士尼樂園遊玩的照片時，竟意外抓包丈夫與保姆大搞婚外情，於是她憤怒地向丈夫提了離婚。沒想到，保姆見事情敗露後，居然直接和娜塔莉撕破臉，除了迅速搬入娜塔莉前夫家中、禁止她探望小孩外，還向警方報案，控訴娜塔莉出言羞辱保姆。

▲33歲媽媽在重溫一家人到迪士尼玩的照片時，意外發現丈夫出軌保姆。（圖／翻攝自TikTok／ibizadaze）

綜合外媒報導，33歲的娜塔莉表示，她和丈夫不久前帶著2個小孩，一同到奧蘭多的迪士尼樂園遊玩，而當天一同隨行的還有負責照看他們小孩的一名保姆。不過，娜塔莉事後在翻看照片時，卻意外發現丈夫和保姆在坐「飛濺山」（Splash Mountain）的雲霄飛車時，居然不顧她和女兒就坐在前座，狀態親密地和保姆緊緊依偎在一起，讓她心生懷疑。

隨後，娜塔莉拿著照片與丈夫和保姆對質，沒想到2人竟爽快地承認了姦情，於是她立刻和丈夫離婚並搬出家中，「在這整個過程中，我前夫的態度一直都很好。他很懊悔，也不斷向我道歉，但保姆的態度卻完全相反」。

娜塔莉表示，這名保姆在2人離婚後，立刻就向警方報案，聲稱娜塔莉對她進行人身攻擊，辱罵她是個蕩婦，「我直接就向警方承認說，沒錯，我確實辱罵了她，因為我發現他們的婚外情時簡直就氣壞了，而她確實也是個蕩婦」，不過保姆的惡劣行為不僅於此。

在娜塔莉搬出去後，保姆迅速地就搬入娜塔莉前夫家中，不止阻止娜塔莉探望小孩，還不讓娜塔莉取走自己的東西，「現在保姆和我前夫還一起有了一個小孩。說實話，我寧可他們直接向我承認他們愛上了彼此，也不願意被蒙在鼓裡。說實話，我有什麼資格阻止他們在一起呢？這個保姆對我的態度真的糟糕透頂，而他們處理這件事情的方式也是錯的」。