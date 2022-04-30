　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

▲▼南韓防疫當局29日正式首度批准該國廠商研發的唾液新冠快篩試劑。（圖／南韓食藥處）

▲南韓防疫當局29日正式首度批准該國廠商研發的唾液新冠快篩試劑。（圖／南韓食藥處）

記者羅翊宬／編譯

南韓食品醫藥品安全處昨（29）日正式批准該國研發的首款唾液家用新冠快篩試劑，民眾只要將唾液吐進漏斗內，透過將唾液與萃取液混合的原理，檢測出是否感染新冠肺炎。另外，南韓防疫當局也宣布從明（1）日起，開放快篩試劑的網路銷售通路。

根據《韓聯社》，南韓食品醫藥品安全處29日正式批准由PCL公司研發的唾液新冠家用快篩試劑「PCL SELF TEST - COVID19 Ag」，該款快篩試劑與先前防疫當局批准的9款透過從鼻子抽取檢體的試劑不同，且符合快篩試劑敏感度需90%、特異度需99%以上的標準。

該款唾液快篩試劑的主要組成結構為紙製漏斗、採樣溶液瓶、滴管頭，測試者須先將採樣溶液瓶的瓶蓋打開，將紙製漏斗組裝上去，接著將口水匯集至嘴巴以內，30秒鐘後輕吐唾液至採樣漏斗中，直到唾液到達溶液瓶的標示線，切記勿將痰吐進採樣瓶內。

▼PCL唾液新冠家用快篩試劑使用方法。

之後，將紙製漏斗從採樣溶液瓶拆下，同時蓋上滴管頭，將溶液瓶上下搖晃約10次，確實將唾液與瓶內的萃取液混合；接著從包裝內取出測試卡匣，並將瓶內的唾液混合液滴上3滴至測試卡匣，靜置10分鐘後才能判讀篩檢結果，不過若靜置超過20分鐘以上，恐怕會影響測試結果。

另外，南韓防疫當局從5月1日起正式解除對家用快篩試劑在線上通路銷售的限制，民眾可至藥局、超商、線上購物等通路購買家用快篩試劑，且購買價格或數量不受限制。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
居隔、自主防疫、健康管理霧煞煞　一圖讓你秒懂
全家去迪士尼玩！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸
女星突解鎖「上圍三級跳」辣照！　老公崩潰：妳不是我老婆
直播主之亂發源地動作了　高雄警拋連千毅「五體投地」照揭刑期
米可白遭轟愛慕虛榮　二度怒斥「前夫月給30萬」：饒了我
快訊／本土確診3天累積破3.8萬例　蘇貞昌明視察指揮中心
快訊／味全龍遭疑隱瞞疫情　聯盟要查了：最重罰200萬
家長注意！莫德納先別抽單　輝瑞「還沒收到出貨通知」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

鄭宜農握方向盤被自己帥到　下一秒竟狂吃防蚊液：舌頭都涼的！

台灣捐贈1400萬支持烏克蘭「媒體自由中心」　保護戰地記者安全

特斯拉深夜淒厲哭喊「我死得好冤」！女駕駛嚇壞逃出車外

快看！居隔、自主防疫、健康管理霧煞煞　一圖讓你秒懂

老四逆襲破除！ONE TEAM奪下《傳說》GCS春季冠軍　250萬獎金到手

德保拉K暈桃猿　生涯首次無四死完封勝

林子豪開轟3打點　統一5比0送富邦7連敗

「展場教母」錢珊綾單身20年被逼婚　女兒勸：小心錯過了保鮮期

女星突解鎖「上圍三級跳」辣照！　老公崩潰喊：妳不是我老婆

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

「基輔之鬼」傳戰死！被俄軍重重包圍陣亡

女被丟沙發12年　全身屎尿慘死

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

亞馬遜帶衰美股！　道瓊狂洩939點

半裸按摩！警官爽享2女前後服務

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

Omicron亞變種　能躲免疫系統

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

全家去迪士尼　人妻看照片卻秒抓尪出軌保姆

新冠後遺症「男性更難痊癒」！　日最新研究曝光

基輔：數百平民準備撤離亞速鋼鐵廠

更多熱門

相關新聞

別掉入快篩陷阱　他花1萬「到貨變口罩」

別掉入快篩陷阱　他花1萬「到貨變口罩」

近期國內疫情升溫，快篩劑也造成全民搶破頭，也讓詐騙集團有機可趁，北部1位民眾因想要買快篩劑，透過朋友認識廠商，約定好數量後將款項全數49萬5千元匯出，最後卻沒有收到快篩劑，憤而到派出所提告詐欺。

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時

快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世

快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世

花蓮累計1724例感染源不明！18人聯繫不上

花蓮累計1724例感染源不明！18人聯繫不上

北海道船難最新海底畫面曝！打撈再等2週

北海道船難最新海底畫面曝！打撈再等2週

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎快篩試劑快篩唾液PCL

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

今本土15033例　分布22縣市

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面