南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

▲南韓防疫當局29日正式首度批准該國廠商研發的唾液新冠快篩試劑。（圖／南韓食藥處）

記者羅翊宬／編譯

南韓食品醫藥品安全處昨（29）日正式批准該國研發的首款唾液家用新冠快篩試劑，民眾只要將唾液吐進漏斗內，透過將唾液與萃取液混合的原理，檢測出是否感染新冠肺炎。另外，南韓防疫當局也宣布從明（1）日起，開放快篩試劑的網路銷售通路。

根據《韓聯社》，南韓食品醫藥品安全處29日正式批准由PCL公司研發的唾液新冠家用快篩試劑「PCL SELF TEST - COVID19 Ag」，該款快篩試劑與先前防疫當局批准的9款透過從鼻子抽取檢體的試劑不同，且符合快篩試劑敏感度需90%、特異度需99%以上的標準。

該款唾液快篩試劑的主要組成結構為紙製漏斗、採樣溶液瓶、滴管頭，測試者須先將採樣溶液瓶的瓶蓋打開，將紙製漏斗組裝上去，接著將口水匯集至嘴巴以內，30秒鐘後輕吐唾液至採樣漏斗中，直到唾液到達溶液瓶的標示線，切記勿將痰吐進採樣瓶內。

▼PCL唾液新冠家用快篩試劑使用方法。

之後，將紙製漏斗從採樣溶液瓶拆下，同時蓋上滴管頭，將溶液瓶上下搖晃約10次，確實將唾液與瓶內的萃取液混合；接著從包裝內取出測試卡匣，並將瓶內的唾液混合液滴上3滴至測試卡匣，靜置10分鐘後才能判讀篩檢結果，不過若靜置超過20分鐘以上，恐怕會影響測試結果。

另外，南韓防疫當局從5月1日起正式解除對家用快篩試劑在線上通路銷售的限制，民眾可至藥局、超商、線上購物等通路購買家用快篩試劑，且購買價格或數量不受限制。

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