　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

記者吳美依／綜合報導

俄國政論節目「60分鐘」28日播出內容引發爭議，節目模擬核彈發射後，擊中英國、德國及法國只需花費200秒左右。極右翼民族主義政黨「祖國黨」（Rodina）主席、議員朱拉夫列夫（Aleksey Zhuravlyov）表示，「只要一枚薩爾馬特飛彈（Sarmat missile），不列顛群島就不復存在了。」

《每日郵報》報導，「60分鐘」是俄國收視率最高的節目之一，根據模擬地圖，若俄羅斯在瀕臨波羅的海、位於立陶宛及波蘭之間的海港城市加里寧格勒州（Kaliningrad）發射核彈，可以在106秒內抵達柏林、200秒內抵達巴黎、202秒抵達倫敦。

▲▼俄國政論節目模擬對歐洲發射核彈。（圖／翻攝自YouTube／ClickHeart TV 2）

▲▼俄國政論節目模擬對歐洲發射核彈。（圖／翻攝自YouTube／ClickHeart TV 2）

▲俄國政論節目模擬對歐洲發射核彈。（圖／翻攝自YouTube／ClickHeart TV 2）

主持人們指出，英國也有核武，如果莫斯科真的發動核戰，沒人能夠倖存。但是，朱拉夫列夫堅稱自己是認真的，「他們（西方）能力有限。他們說能夠把導彈擊落，我們拭目以待吧。」他也譴責英國對烏克蘭的支持，「他們還指控我們是國家恐怖主義。」

英國國防部長華萊士（Ben Wallace）28日警告，俄羅斯總統普丁可能在5月9日勝利日宣布「與世界上的納粹交戰，必須大規模動員俄羅斯人民。」他強調沒有獲得任何相關資訊，但若此事成真，絲毫不會感到驚訝。

前北約秘書長謝里夫（Richard Sherriff）也於30日表示，俄國可能加大力道處理烏克蘭問題，並且向人民堅稱這是正確作法，西方必須做好準備、應對最糟情況，也就是和俄羅斯開戰的可能性，才「最有可能阻止普丁，因為最終普丁仍會尊重武力。」

普丁恐在這天宣布「和全世界納粹開戰」　英防長最新示警
俄政論節目嗨聊「進攻全歐洲」　親俄名嘴嗆核戰：全世界化為塵土

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
教召接觸確診者！他批國防部「封鎖消息」　軍方說話了
本土確診連3天破萬！他花1萬買快篩「到貨變口罩」
快訊／台中市新聞局長確診！參加餐敘30分鐘染疫
台灣醫學科學家第一名是他！　才嗆柯文哲「不懂回去讀書」
華視四度出包「跑馬燈失誤又是同一人」　2員工請辭獲准
快訊／味全龍球員居隔達16人　聯盟宣布明天延賽
快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世
真的有「類火車」！　網見上車現場照酸爆：要多搞笑
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

北海道船難「最新海底畫面」曝！打撈至少再等2週　累計14死

性侵19歲實習生！議員槍放床邊威逼張嘴　她作證一半崩潰離席

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

北海道船難「最新海底畫面」曝！打撈至少再等2週　累計14死

性侵19歲實習生！議員槍放床邊威逼張嘴　她作證一半崩潰離席

學生本土單日+1528！確診總數破1.2萬　22縣市1417所園校停課

進去教召、出來確診！他怒批國防布「先別說出去」　軍方說話了

反省游擊守備狀況多　于森旭：需要更專注

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

快訊／台中第3位首長確診！新聞局長鄭照新參加餐會30分鐘染疫

嘉義市「小老闆市集」　宣導親子友善及「表意權」精神

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

頂流男神駕到！王俊凱天才學生追賊　任嘉倫寸頭操出巨肌

繳11年房貸「房子是別人的」真相吐血！房東哭：與老伴退休金買的

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰　分贓不均起殺意

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

國際熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

「基輔之鬼」傳戰死！被俄軍重重包圍陣亡

女被丟沙發12年　全身屎尿慘死

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

亞馬遜帶衰美股！　道瓊狂洩939點

半裸按摩！警官爽享2女前後服務

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

Omicron亞變種　能躲免疫系統

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

新冠後遺症「男性更難痊癒」！　日最新研究曝光

基輔：數百平民準備撤離亞速鋼鐵廠

美股道瓊早盤「大跌400點」　亞馬遜領跌科技股

更多熱門

相關新聞

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

俄羅斯在備受戰爭罪指控之際，烏南赫爾松（Kherson）再次爆出一宗駭人的性侵案。一名16歲的懷孕少女聲稱，喝醉了的俄羅斯士兵在街頭性侵了她，並威脅她如果反抗的話，就會「再帶20個男人來」對她施暴，甚至還可能殺死她。

俄軍新武器嚇壞烏克蘭！地雷精準打擊坦克

俄軍新武器嚇壞烏克蘭！地雷精準打擊坦克

俄羅斯髮夾彎！　改以美元償債息避免違約

俄羅斯髮夾彎！　改以美元償債息避免違約

俄外長：開戰後烏克蘭102萬人撤離至俄羅斯

俄外長：開戰後烏克蘭102萬人撤離至俄羅斯

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁為教科書

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁為教科書

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯政論節目名嘴政客核武核戰

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

今本土15033例　分布22縣市

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面