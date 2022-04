俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

▲俄羅斯新研發的智慧地雷PTKM-1R,能靠聲波與地震感測攻擊敵方坦克的頂部,堪稱「坦克殺手」。(圖/翻攝自ROE)

記者羅翊宬/綜合報導

自從俄軍2月底向烏克蘭發起軍事動後,烏克蘭儼然成為俄軍測試「新武器」的最佳戰場,繼2度發射高超音速彈道空對地導彈「匕首飛彈」(Kh-47M2 Kinzhal),摧毀烏克蘭西部一處儲放大型導彈的倉庫後,近來又在烏克蘭鋪設能從天空攻擊坦克車頂的新武器PTKM-1R智慧地雷,不過目前尚不清楚烏軍坦克是否因此被摧毀。

根據英媒《每日快報》(Daily Express),烏克蘭工兵於4月26日在境內領土首度發現俄軍埋藏的智慧頂部攻擊地雷PTKM-1R,該武器早在俄烏戰爭前就已被研發完成、亮相,不過被用於軍事部署上還是第一次。

What appears to be the previously operationally-unseen, advanced Russian top-attack anti-tank & anti-vehicle mine, the PTKM-1R (ПТКМ-1Р). This was discovered on the 26th of April in the Ukraine. An image of the munition attached to the tweet. pic.twitter.com/MtqQvzCYtd