俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

▲俄羅斯新研發的智慧地雷PTKM-1R，能靠聲波與地震感測攻擊敵方坦克的頂部，堪稱「坦克殺手」。（圖／翻攝自ROE）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄軍2月底向烏克蘭發起軍事動後，烏克蘭儼然成為俄軍測試「新武器」的最佳戰場，繼2度發射高超音速彈道空對地導彈「匕首飛彈」（Kh-47M2 Kinzhal），摧毀烏克蘭西部一處儲放大型導彈的倉庫後，近來又在烏克蘭鋪設能從天空攻擊坦克車頂的新武器PTKM-1R智慧地雷，不過目前尚不清楚烏軍坦克是否因此被摧毀。

根據英媒《每日快報》（Daily Express），烏克蘭工兵於4月26日在境內領土首度發現俄軍埋藏的智慧頂部攻擊地雷PTKM-1R，該武器早在俄烏戰爭前就已被研發完成、亮相，不過被用於軍事部署上還是第一次。

What appears to be the previously operationally-unseen, advanced Russian top-attack anti-tank & anti-vehicle mine, the PTKM-1R (ПТКМ-1Р). This was discovered on the 26th of April in the Ukraine. An image of the munition attached to the tweet. pic.twitter.com/MtqQvzCYtd — Neil Gibson (@blueboy1969) April 27, 2022

俄羅斯國防工業出口及供應全球武器裝備市場的國營獨佔公司Rosoboronexport（ROE）表示，其實PTKM-1R地雷是依據現代坦克的最大弱點「車頂」為原理而設計，其目的就是從坦克或裝甲車最脆弱的車頂進行攻擊，使坦克或裝甲車內的彈藥被引爆、或是阻止其繼續向目標行駛。

該公司表示，PTKM-1R擁有2種感測器，一種是地震感測器、另一種是目標識別感測器，其能夠選擇要攻擊的裝甲車，一旦在噪音和地面震動符合參數設定的裝甲車接近時，地雷就會因此啟動，當目標物距離地雷約50公尺以內時，地震感測器就會發出發射命令，接著將彈藥拋射至目標物上空。

▲當PTKM-1R感測器感應到目標，彈藥會被發射至目標物上空，從上空擊中目標。（圖／翻攝自ROE）

地雷彈藥被拋射至空中時便開始啟動目標識別感測器，在掃描地面的同時繼續朝向目標物上空飛去、引爆，以接近90度的垂直角度直接攻擊坦克砲塔或車體。PTKM-1R裝有2.8公斤的炸藥，其破甲厚度約為7公分，足以穿透坦克砲塔頂部裝甲與防禦薄弱的機槍。

據稱，PTKM-1R地雷能夠分辨民用或軍用車輛。

英媒《每日電訊報》指出，俄軍於2020年首度將PTKM-1R地雷投入使用，目前尚未釐清烏克蘭軍方是否有坦克被俄羅斯研發的新型智慧地雷給摧毀。

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