開戰後烏克蘭102萬人撤離至俄羅斯！　俄外長呼籲解除「對俄制裁」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍侵略烏克蘭的行動至今已邁入第3個月，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於當地時間30日表示，從俄烏戰爭爆發至今，已有超過100多萬名烏克蘭人逃離至俄羅斯。同時他指出，解除對俄羅斯的制裁，乃為俄羅斯與烏克蘭和平談判的一部份。

根據《路透社》，拉夫羅夫30日在談話表示，約有102萬名烏克蘭人撤離至俄羅斯，其中包括12萬名外國人，以及從俄羅斯所支持的烏克蘭分裂勢力掌控地區中逃離的烏克蘭人，即所謂的頓涅茨次、盧甘斯克人民共和國。

拉夫羅夫在俄羅斯外交部網站刊登出發表給《新華社》的評論中表示，烏克蘭有280萬人要求撤離至俄羅斯；而烏克蘭方面則譴責，莫斯科當局強迫遣送數以千計民眾到俄羅斯。

根據聯合國的統計數據，自從俄軍對烏克蘭發起侵略行動後，已經有超過540多萬人逃離烏克蘭。

拉夫羅夫點出關鍵，解除對俄制裁是莫斯科與基輔當局之間和平談判的一部份，儘管過程相當困難，但每天仍持續進行談判，「目前俄羅斯與烏克蘭代表團實際上每天都透過視訊會議討論一項可能通過的條約草案。會談議程包括使烏克蘭與鄰國『去納粹化』、承認新的地緣政治現實、解除對俄制裁、俄語地位等問題。」

據悉，烏克蘭的西方國家盟友已經針對莫斯科當局實施全面性的制裁，包括凍結俄羅斯約一半的國家黃金與外匯儲備，此舉嚴重打擊俄羅斯經濟。拉夫羅夫對美國與北約組織（NATO）呼籲，若真的對化解烏克蘭危機感興趣，就不應該繼續向基輔運送武器。

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