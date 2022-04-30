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她在麥當勞點餐「竟被求婚」　當場爆氣走人！男友尷尬表情全被拍

記者吳美依／綜合報導

南非約翰尼斯堡（Johannesburg）一名女子排隊買麥當勞，在櫃檯點餐完畢後，一回頭就看見男友單膝跪地、拿出鑽戒求婚。但是，她卻一臉不耐煩，當場暴怒走人。男方遭拒絕後，儘管非常尷尬，卻仍起身追趕。上述過程都被圍觀顧客拍攝下來。

影片中，桑頓士購物中心（Sandton City Mall）麥當勞門市人山人海，女子看見男友單膝跪地，直接搖頭拒絕，2人激烈爭執一番，最後不歡而散。現場顧客的開心歡呼，似乎只是讓情況更糟糕。

▲▼南非一名男子在麥當勞求婚被拒。（圖／翻攝推特@Madame_Fossette）

▲南非一名男子在麥當勞求婚被拒。（圖／翻攝推特@Madame_Fossette）

網友莫約（Sibusisiwe Moyo）目睹一切，並且完整拍下過程。她受訪時說，男方在地上跪了3分鐘左右，但看到女友一路走出購物中心，也只好追上去。

許多網友都為此感到遺憾，「真讓人難過，他以為自己勝券在握，才會在麥當勞裡，當著所有人的面求婚。」但也有人認為，女方一定有拒絕的理由，「他一定沒有聽她講話，因為她可能已經說過自己希望被怎樣求婚。」、「她有權拒絕吧，在麥當勞求婚太瘋狂了。」

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南非求婚麥當勞

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