能見度僅1.2m！北海道觀光船沉海底　擬用水下攝影機搜索船內

▲沉沒的北海道觀光船已尋獲船體，但因海底視線不良，增加救援難度。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本北海道知床觀光船23日發生沉船意外，目前已造成14人死亡，仍有12人失蹤。參與救援的海上自衛隊29日透過掃雷艇在沉船海域水深120公尺處發現船體，目前正在展開內部搜索行動，以確認是否有失蹤者受困其中。然而因為船身位於水深百米之處，即使使用燈光，能見度也不到1.2公尺，大大增加了救援難度。

根據《讀賣新聞》報導，北海道知床觀光船「KAZU1」23日上午載著1名船長、1名船員以及24名旅客出海，然而在預定返港的下午1時卻沒有返航，期間雖一度透過無線電聯繫到其他人，但隨後便失聯。海上保安本部與救援團隊在數日間依序尋獲11名罹難者的遺體。

▲該起事故已確定造成14人罹難 。（圖／達志影像／美聯社）



海上自衛隊29日派出掃雷艇進行海底探測，並在水深約120公尺處發現KAZU1的船身。從當時水下攝影機拍到的畫面可以清楚看到船身上寫有船名KAZU1。

第一管區海上保安本部表示，由於沉船海域的水流速度過快，因此無法同時使用2台水下攝影機，只能先派出海自隊的掃雷艇，並嘗試將水下攝影機伸入船身內，進行船內搜索。接下預計派出海上保安本部的巡視船，並使用水下攝影機進行搜索。

由於船身位於水深120公尺處，陽光無法照射至此，就算使用燈源，能見度也不到1.2公尺，因此目前只能從窗戶或是出入口的開口部分查看內部情況，同時也在考慮是否能將水下攝影機伸進船身內部。

另一方面，失蹤者除了有可能被卡在船身內，也不排除因為穿著救生衣而在海面漂流的可能性，相關單位仍持續在知床半島周遭海域進行搜索，而民間漁船也加入救援行列。

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