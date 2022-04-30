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拜登普丁G20可能王見王　拜登幕僚磋商對策

▲▼美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

20國集團（G20）高峰會將於11月登場，主辦國印尼邀請烏克蘭總統澤倫斯基及俄羅斯總統普丁參加。傳普丁有意出席G20峰會，美國表示，總統拜登正與幕僚磋商對策。

綜合CNN、半島電視台等報導，拜登曾表示俄羅斯應該被排除在G20之外，且政府高階成員均退出有俄羅斯代表在場的G20活動。白宮新聞發言人莎琪29日表示，「拜登總統已公開表示反對普丁總統出席G20，歡迎烏克蘭參加」，儘管距離峰會還有6個月，現在無法預測峰會的狀況，但美方不認為俄國應該以公開或私下形式參與。

俄羅斯是G20成員國，但烏克蘭不是。澤倫斯基前陣子透過推特表示，感謝印尼的邀約，但並未具體說明是否參加峰會；印尼總統佐科威則表示，在與普丁通話時，確認普丁將出席峰會，克里姆林宮指出，俄羅斯正針對今年在印尼舉辦的G20做準備，但尚未決定普丁是親自出席還是透過線上參與。

烏俄戰事進入第9周，自雙邊戰火爆發以來，印尼就一直面臨以美國為首的西方國家強烈施壓，要求把俄羅斯排除在外，但印尼政府認為，身為主辦國必須保持中立。

莎琪進一步說明，依據美方理解，印尼是在俄羅斯入侵烏克蘭之前，就向普丁提出參加G20的邀約。白宮已考慮多個方案，包括派遣級別較低的代表團出席或是視訊參與，但據官員透露，即使普丁在場，拜登親自出席仍是最有可能的結果。

莎琪說，截至目前，美國仍未看到俄羅斯計畫建設性參與外交談判的跡象，「我們當然希望眼前的局面會改變，因為外交會談與對話是終結衝突的方式」。

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