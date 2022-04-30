新兵訓練「被逼吞精」影片曝光！菜鳥憋氣一口喝掉　下秒全噁吐

記者吳美依／綜合報導

泰國皇家海軍一批士兵接受新兵訓練時，竟被教官強迫「吞精液」，他們為了服從命令，捏住鼻子、憋住呼吸，把滿滿一湯匙的精液吞下，許多人卻忍不住作嘔，立刻吐出來，上述畫面在社群媒體瘋傳。泰國皇家海軍29日證實，這段影片內容屬實，立刻引爆輿論譁然。

影片中，新兵盤腿坐在地上，拿著一湯匙的精液，面面相覷。與此同時，指揮連中士教官塔克辛（Thaksin Ngokpilai）卻頻頻敦促大家不要緊張、趕快喝下去。

▲泰國海軍士兵接受新兵訓練，竟被教官被逼迫吞下精液。（圖／翻攝臉書）

Sanook等泰媒報導，泰國皇家海軍發言人、中將波克隆（Karnakorn Monthatpalin）證實，本案去年10月發生在海軍陸戰隊總部的安全部門，塔克辛已被嚴厲訓斥與停職，之後也會調離原單位。

波克隆公開致歉，重申軍方將嚴懲暴力侵犯士兵人權的行為，現在已經成立調查委員會，一定追究到底，如果確認犯罪行為，將對塔克辛祭出最嚴厲的全面紀律處分。

海軍總司令頌普拉松上將（Somprasong Nilsamai）也下令徹查，並且要求部隊培訓單位認真看待此事，建立良好制度，不容許任何暴力。他也呼籲，軍中前輩應該調整心態，如同對待兄弟姊妹一般，與新兵及同袍相處。