　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁俄烏戰為教科書　嗆核戰先發制人

▲▼金正恩與舉辦閱兵儀式有功的軍官拍攝紀念合照。（圖／路透社）

▲金正恩與舉辦閱兵儀式有功的軍官拍攝紀念合照。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於4月25日建軍節晚間舉行大規模閱兵，其中極超音速飛彈、洲際彈道飛彈火星-17型、潛射彈道飛彈在儀式中亮相，而其最高領導人金正恩更在演說中強調不排除擴大核武使用範圍，昨（28）日更表示將以核武「先發制人」。外媒分析，金正恩近來的言行舉止其實與俄烏戰爭息息相關，不排除以核武統一南韓的可能性。

根據南韓《韓聯社》，金正恩25日晚間在閱兵儀式演說時表示，往後核武的使用時機不會僅止於防止戰爭，無論是何方勢力，一旦試圖侵占並奪取國家利益，則不得不使用核武履行其使命。

而北韓官媒《朝中社》今（30）日更在報導指出，金正恩高度評價建軍節閱兵儀式，近日他將舉辦閱兵儀式有功的軍官傳喚至勞動黨總部大樓，其中包括勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天、國防相李永吉皆有出席。

金正恩在發言中表示，「敵對勢力持續加強包括核武在內的威脅，當（我方）面對所有危險與威脅行動時，若必要時應當採取徹底『先發制人』，壓制、粉碎敵方行動。為此，我方須確實維持革命武力的絕對優勢，進而不斷提升發展武力。」

▼彈道洲際飛彈火星-17型在閱兵儀式亮相。（圖／路透社）

▲▼彈道洲際飛彈火星-17型、潛射彈道飛彈、極超音速飛彈等在閱兵儀式亮相。（圖／路透社）

▲▼彈道洲際飛彈火星-17型、潛射彈道飛彈、極超音速飛彈等在閱兵儀式亮相。（圖／路透社）

▲極超音速飛彈在閱兵儀式亮相。（圖／路透社）

南韓《News1》分析，南韓即將迎來尹錫悅新政府上台，而尹錫悅先後強調將強化韓美同盟與軍事合作，面對北韓試射飛彈等軍事威脅更呼籲採取「先發制人」；對此，金正恩與平壤當局才在對話中予以反擊，表示不排除透過核武「先發制人」。

美媒《華盛頓郵報》外交政策專欄作家羅金（Josh Rogin）認為，面對近來北韓頻繁試射導彈、以及金正恩屢次在發言中提及使用核武的可能性，絕非是偶然的巧合，尤其在俄羅斯總統普丁今年2月底發兵侵略烏克蘭後更是如此，普丁的言行舉止絕對是金正恩的「教科書」。

羅金在「金正恩正採取普丁對烏克蘭的戰略劇本」（Kim Jong Un is adopting Putin’s Ukraine playbook）一文中指出，獨裁者金正恩，以向鄰近民主國家施加武力威脅的手段，敲醒2年來因新冠疫情沉寂的孤立局勢，近來不僅2度試射可將美國本土納入射程範圍的洲際彈道飛彈（ICBM），還試圖準備2017年以後便中斷的核試爆。

羅金指出，金正恩近來在言行中愈加突顯其使用核武的決心，其實就是以3個月以前的普丁為學習範本，在普丁以武力侵略烏克蘭威脅東歐、而美國華府聚焦於俄烏局勢的同時，金正恩在東亞開啟另一波戰場。

▲▼北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場，近日卻被發現試圖修復被炸毀的坑道。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯北韓專家、現為首爾國民大學歷史教授的蘭科夫（Andrei Lankov）接受專訪時表示，北韓近來似乎改變整體戰略，數十年前平壤當局透過發展核武以求自保，不過近來他們似乎開始研究透過核武「征服」南韓的可能，以核武先行壓制南韓，讓美國等境外勢力來不及干預。

羅金在文中批判拜登政府在北韓問題上繼承歐巴馬「戰略性忍耐」（strategic patience）的態度，認為北韓如今的軍事與核武威脅愈加明顯，南韓、日本早已無暇慢慢等待。南韓尹錫悅方面承諾將強化防衛武力、面對北韓威脅採取強硬立場；日本首相岸田文雄則表示，改善日韓關係、換取日韓雙方合作上已毫無時間可以浪費。

羅金最後在文中指出，南韓恐怕需要加入像北約組織（NATO）一樣的軍事同盟；而要阻止所有威脅民主鄰國的獨裁者，最好的方法就是確保普丁在烏克蘭的戰事失敗，以此阻止平壤、北京當局領導人效仿。

►北韓昨晚大規模閱兵！金正恩攜愛妻李雪主亮相 嗆美韓擴大使用核武

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
快訊／本土15033例「分布22縣市」！　新北5797最多、
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬5033例
LIVE／單日確診再破萬　陳時中最新說明
2700家藥局「快篩開賣時間調整」！　1鍵先查哪裡有
快訊／交警隊對面大樓1女墜樓！倒臥血泊中
25年老司機「彎不過」害火車出軌　慘遭判刑！還要賠3.2億
女象迷看球胸前「雙球掉出晃動」！　本尊被肉搜
他載人妻上摩鐵「吃東西」！　開車撞飛5人抓姦團
YouTuber台客劇場一家確診！　視訊媽媽「我比較擔心妳」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

能見度僅1.2m！北海道觀光船沉海底　擬用水下攝影機搜索船內

南韓斬首部隊向北韓駭客洩密！收受巨額虛擬貨幣　駭取軍事情報

拜登普丁G20可能王見王　拜登幕僚磋商對策

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁俄烏戰為教科書　嗆核戰先發制人

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光！菜鳥憋氣一口喝掉　下秒全噁吐

「兒童不明肝炎」調查報告出爐！臨床症狀與新冠超像　可能病因曝

報復性出國！日本確診3.6萬例仍擠爆機場　夏威夷航班全客滿

14歲舉重金牌命喪馬力波　逃不過俄軍猛轟媽媽也喪命

半裸按摩警局上演！警官爽享「2女前後服務」　她為救兒子拚了

俄國6寡頭3個月內連遭滅門！先殺妻兒後恐怖自盡　詭異死法都相同

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

能見度僅1.2m！北海道觀光船沉海底　擬用水下攝影機搜索船內

南韓斬首部隊向北韓駭客洩密！收受巨額虛擬貨幣　駭取軍事情報

拜登普丁G20可能王見王　拜登幕僚磋商對策

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁俄烏戰為教科書　嗆核戰先發制人

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光！菜鳥憋氣一口喝掉　下秒全噁吐

「兒童不明肝炎」調查報告出爐！臨床症狀與新冠超像　可能病因曝

報復性出國！日本確診3.6萬例仍擠爆機場　夏威夷航班全客滿

14歲舉重金牌命喪馬力波　逃不過俄軍猛轟媽媽也喪命

半裸按摩警局上演！警官爽享「2女前後服務」　她為救兒子拚了

俄國6寡頭3個月內連遭滅門！先殺妻兒後恐怖自盡　詭異死法都相同

台鐵五一不加班　台東監理站協助「類火車」疏運

全台首創！　彰化外勤消防員5／1起「勤二休二」

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

快訊／今本土15033例「分布22縣市」！新北增5797最多　台北+3099

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

「內科第二出現了！」這區初步審議剛過關　網友給肯定

批盧秀燕承諾跳票　林佳龍預估蔡其昌「勝選機會超過55波」

台20線南橫公路通車典禮　歷經封路13年終於全線通行

出房門發現2半獸人還在家　哈士奇「原地癱軟」嚇出大小眼

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

國際熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

「基輔之鬼」傳戰死！被俄軍重重包圍陣亡

女被丟沙發12年　全身屎尿慘死

亞馬遜帶衰美股！　道瓊狂洩939點

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

Omicron亞變種　能躲免疫系統

半裸按摩！警官爽享2女前後服務

新冠後遺症「男性更難痊癒」！　日最新研究曝光

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

基輔：數百平民準備撤離亞速鋼鐵廠

美股道瓊早盤「大跌400點」　亞馬遜領跌科技股

美防疫專家：夏季前有望找出下階段用疫苗追加劑

正妹約炮被帶回家　他推桿3hrs炫技

更多熱門

相關新聞

兒童不明肝炎症狀與新冠超像　可能病因曝

兒童不明肝炎症狀與新冠超像　可能病因曝

歐美近期陸續出現原因不明的嚴重急性兒童肝炎，造成17人需要肝臟移植、1人死亡，就連鄰近的日本也出現疑似病例。已有6州出現十多宗病例的美國，29日發布了一份疾病管制與預防中心（CDC）的調查結果，公開了兒童不明肝炎的臨床症狀與可能病因。

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

南韓現役軍官收受巨額虛擬貨幣　向北韓洩密

南韓現役軍官收受巨額虛擬貨幣　向北韓洩密

「陌生人の證件照」！日本扭蛋機又出新招

「陌生人の證件照」！日本扭蛋機又出新招

美股道瓊早盤「大跌400點」　亞馬遜領跌科技股

美股道瓊早盤「大跌400點」　亞馬遜領跌科技股

關鍵字：

日韓要聞北美要聞北韓朝鮮金正恩核武洲際彈道飛彈閱兵南韓尹錫悅拜登

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面