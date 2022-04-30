　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝瑞：Paxlovid口服藥「無法預防感染」　最新試驗數據曝光

▲▼全美首款抗疫口服藥！　FDA批准輝瑞「Paxlovid」可在家服用。（圖／路透）

▲輝瑞推出新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國藥廠輝瑞（Pfizer Inc）29日公布新冠口服藥物Paxlovid最新試驗結果，但數據顯示，此藥物無法預防與患者同住者染疫。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）聲明，「雖然我們對這項特定研究的結果感到失望，但這些結果不影響我們在早期新冠患者治療試驗中觀察到的強大效力及安全性數據。」

《路透社》報導，研究團隊招募的3000名成年受試者，都是和最近出現症狀、篩檢結果呈陽性患者同住者，他們被給予安慰劑或者Paxlovid，持續服用5或10天。與安慰劑組別相比，服藥5天者感染機率降低32%，服藥10天者又降至37%，但此結果不足以證明Paxlovid有效預防感染。

輝瑞指出，雖然最新試驗結果不如預期，但安全性數據仍和先前研究一致，也就是在出現症狀後，立刻服用5天，避免高風險患者發展為重症或死亡的效力將近90%。

Paxlovid由2種抗病毒藥物組成，是一種蛋白酶抑制劑（protease inhibitors），目前已獲全球60多國核准或授權，能夠在緊急狀況或特定條件，用以治療高風險患者。全球金融風險公司路孚特（Refinitiv）的華爾街預測數據指出，該藥物今年銷售額預估達到240億美元。

 

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／台鐵「5／1臨時班表」出爐！　開行18列次區間快車
3國家被點名！　恐遭普丁毒手
6歲孩送急診PCR確診！　特殊症狀曝光
兒童新冠疫苗打不打？　兒科醫「1張圖」教你選
「北盜黑金城」傳奇起底！　一句話讓連千毅、勾惡停火
「基輔之鬼」驚傳戰死！　曾獨自打下40俄戰機
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半裸按摩警局上演！警官爽享「2女前後服務」　她為救兒子拚了

南韓現役軍官向北韓駭客洩密！收受巨額虛擬貨幣　駭取軍事情報

俄國6寡頭3個月內連遭滅門！先殺妻兒後恐怖自盡　詭異死法都相同

「陌生人の證件照」！日本扭蛋機又出新招　每天限量100張全賣完

搭火車遭性侵！女深夜月台尬聊遇狼魔　他完事又接近2女

「基輔之鬼」驚傳戰死！曾獨自打下40俄戰機　被俄軍重重包圍陣亡

輝瑞：Paxlovid口服藥「無法預防感染」　最新試驗數據曝光

心態崩了！俄羅斯狂掃「黃藍色」設施　體育場拆椅、機場LOGO被改

新郎脫單夜玩太High　婚禮遲到4小時！新娘竟氣到嫁給賓客

美防疫專家：夏季前有望找出下階段用疫苗追加劑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

半裸按摩警局上演！警官爽享「2女前後服務」　她為救兒子拚了

南韓現役軍官向北韓駭客洩密！收受巨額虛擬貨幣　駭取軍事情報

俄國6寡頭3個月內連遭滅門！先殺妻兒後恐怖自盡　詭異死法都相同

「陌生人の證件照」！日本扭蛋機又出新招　每天限量100張全賣完

搭火車遭性侵！女深夜月台尬聊遇狼魔　他完事又接近2女

「基輔之鬼」驚傳戰死！曾獨自打下40俄戰機　被俄軍重重包圍陣亡

輝瑞：Paxlovid口服藥「無法預防感染」　最新試驗數據曝光

心態崩了！俄羅斯狂掃「黃藍色」設施　體育場拆椅、機場LOGO被改

新郎脫單夜玩太High　婚禮遲到4小時！新娘竟氣到嫁給賓客

美防疫專家：夏季前有望找出下階段用疫苗追加劑

專責醫療處所是「塔綠班禁忌」？　連勝文創1新名詞：這樣我OK

吠陀占星5月運勢「獅子」貴人運旺財富　雙魚穩坐桃花運冠軍

南投毒防中心擴編危害防制組　整合網絡資源輔導藥癮者復歸社會

五一連假火車停駛！台鐵輸運應變上網查　鐵警轉運疏導總動員

半裸按摩警局上演！警官爽享「2女前後服務」　她為救兒子拚了

南韓現役軍官向北韓駭客洩密！收受巨額虛擬貨幣　駭取軍事情報

威廉森等不及要簽54億大約　美記卻建議鵜鶘拿他換「復賽MVP」

你壞壞！基隆雨衣大盜飛車連搶2人　身上搜出「乖乖」

兒童穿越道路事故高達八成　誰敢讓孩子自己上學？

首款唾液快篩審核過關　侯友宜：新北做好配套處理

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

國際熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女被丟沙發12年　全身屎尿慘死

亞馬遜帶衰美股！　道瓊狂洩939點

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

「基輔之鬼」傳戰死！被俄軍重重包圍陣亡

Omicron亞變種　能躲免疫系統

新冠後遺症「男性更難痊癒」！　日最新研究曝光

美股道瓊早盤「大跌400點」　亞馬遜領跌科技股

基輔：數百平民準備撤離亞速鋼鐵廠

美防疫專家：夏季前有望找出下階段用疫苗追加劑

網球「德國金童」在英破產案　被判處2年6個月

正妹約炮被帶回家　他推桿3hrs炫技

俄軍空襲基輔釀一人喪命　身分為自由電台記者

不甩聯合國求情　新加坡絞死毒犯

更多熱門

相關新聞

70歲沒打疫苗確診1天內呼吸衰竭　醫：未來會更多

70歲沒打疫苗確診1天內呼吸衰竭　醫：未來會更多

台灣疫情進入「萬例」年間，為了預防重症指揮中心不斷呼籲大家快去施打疫苗。不顧就是有人在網路傳言打疫苗沒用，對此有醫師直接曝光一個案例，指出「未來2個月這種個案只會越來越多。」

美防疫專家：夏季前有望找出下階段用疫苗追加劑

美防疫專家：夏季前有望找出下階段用疫苗追加劑

政府浪費醫療量能　再壓榨會翻臉

政府浪費醫療量能　再壓榨會翻臉

柯文哲擔心1.2萬例只是假象數據

柯文哲擔心1.2萬例只是假象數據

即／竹縣長公館警染疫　楊文科居隔

即／竹縣長公館警染疫　楊文科居隔

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎新冠病毒輝瑞口服藥Paxlovid

讀者迴響

熱門新聞

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

首款唾液快篩通過！她：又是這家？

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

連千毅槓勾惡！　雪碧隔空酸爆

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面