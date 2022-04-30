「基輔之鬼」驚傳戰死！曾獨自打下40俄戰機　被俄軍重重包圍陣亡

▲烏克蘭英雄「基輔之鬼」驚傳戰死。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭曾單獨擊落40架俄軍戰機的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv），最近被證實已在3月13日，駕著一架米格-29（MIG-29）面對壓倒性數量的俄羅斯戰機後陣亡。這名神秘飛行員的真實身分也隨之曝光，他是29歲的烏克蘭飛行官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka），目前已婚並有一名8歲兒子，而烏克蘭在他死後，也決定為他授予烏克蘭最高榮譽「金星勳章」。

綜合外媒報導，自俄軍入侵烏克蘭起，「基輔之鬼」的傳說就一直在社交媒體上發酵，媒體不斷宣傳「基輔之鬼」在戰鬥首日就獨自擊落6架俄羅斯戰機，大大地鼓舞了烏克蘭的士氣。不過，烏克蘭當局除了3月11日在官方推特秀出照片向俄軍嗆聲，聲稱「基輔之鬼」正要「飛來奪走敵軍的靈魂」外，一直未證實「基輔之鬼」的真實性，讓這位英雄成為神奇的都市傳說。

According to The Times of London, The Ukrainian pilot hailed as the “Ghost of Kyiv” was killed in battle on March 13.



He’s been identified as Major Stepan Tarabalka, a 29 yr-old father of 1. pic.twitter.com/QKQt3dsOgh — Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2022

《泰晤士報》最近驚爆，這名共擊落40架俄羅斯戰機的神秘飛行員，早在3月13日就在俄軍重重包圍下不幸戰死，還首次公開這位英雄的身份，聲稱他是29歲的烏克蘭飛行官塔拉巴爾卡。報導稱，「基輔之鬼」死後將被烏克蘭追授烏國英勇戰鬥勳章、金星勳章及烏克蘭英雄的稱號。另有消息人士指出，他的頭盔和護目鏡未來將在倫敦拍賣。

畢業於哈爾科夫國立大學空軍學院的塔拉巴爾卡，目前已婚並有一名8歲兒子。他的父母最近在接受美國NPR採訪時指出，兒子從小在科羅利夫卡（Korolivka）一個軍用機場附近長大，因此成為一名戰鬥機飛行員是兒子畢生的夢想，「他從小就一直夢想著天空，想飛得比雲還高。他經常會跑去看傘兵演習。現在我們的兒子已經完成了任務，儘管我們希望他還活著，但他沒有回來。」

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