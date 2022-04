「基輔之鬼」驚傳戰死！曾獨自打下40俄戰機　被俄軍重重包圍陣亡

▲烏克蘭英雄「基輔之鬼」驚傳戰死。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭曾單獨擊落40架俄軍戰機的「基輔之鬼」(Ghost of Kyiv),最近被證實已在3月13日,駕著一架米格-29(MIG-29)面對壓倒性數量的俄羅斯戰機後陣亡。這名神秘飛行員的真實身分也隨之曝光,他是29歲的烏克蘭飛行官塔拉巴爾卡(Stepan Tarabalka),目前已婚並有一名8歲兒子,而烏克蘭在他死後,也決定為他授予烏克蘭最高榮譽「金星勳章」。

綜合外媒報導,自俄軍入侵烏克蘭起,「基輔之鬼」的傳說就一直在社交媒體上發酵,媒體不斷宣傳「基輔之鬼」在戰鬥首日就獨自擊落6架俄羅斯戰機,大大地鼓舞了烏克蘭的士氣。不過,烏克蘭當局除了3月11日在官方推特秀出照片向俄軍嗆聲,聲稱「基輔之鬼」正要「飛來奪走敵軍的靈魂」外,一直未證實「基輔之鬼」的真實性,讓這位英雄成為神奇的都市傳說。

According to The Times of London, The Ukrainian pilot hailed as the “Ghost of Kyiv” was killed in battle on March 13.



He’s been identified as Major Stepan Tarabalka, a 29 yr-old father of 1. pic.twitter.com/QKQt3dsOgh