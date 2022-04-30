基輔傳好消息！　數百平民準備撤離亞速鋼鐵廠

▲烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）



中央社

烏克蘭當局表示，將受困在南部馬立波市亞速鋼鐵廠內平民疏散的計畫，已經備妥，今天會執行。

法新社報導，烏克蘭總統府發表聲明說：「將平民撤出亞速鋼鐵廠（Azovstal）的行動，計劃在今天展開。」

烏克蘭政府說，亞速鋼鐵廠廣大的廠區有數百平民藏身，還有烏克蘭軍隊把守。

俄羅斯上週宣稱，除了亞速鋼鐵廠廠區以外，俄軍已完全控制了具戰略地位的馬立波。俄國總統普丁（Vladimir Putin）下令封鎖這座鋼鐵廠。

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本週稍早表示，聯合國正在盡一切努力，確保平民從馬立波的「末日劫難」撤離。

路透社報導，古特瑞斯26日先與普丁會晤，後者「原則上」同意由聯合國和國際紅十字會（ICRC）出面疏散亞速鋼鐵廠內平民。

他28日再與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，並於會後表示，為使撤離行動能實現，各方仍在熱烈討論中。

聯合國在烏克蘭駐地協調員暨人道事務協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）表示，她在訪問烏國期間，前往了中部城市札波羅熱（Zaporizhzhia），為「有望實現」的疏散工作做準備。

她說：「聯合國已全力動員來協助拯救烏克蘭人性命，並幫助有需要的人。」