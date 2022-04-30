逢甲大學宿舍3人被迫與居隔者同住　校長發信致歉

▲逢甲大學。（圖／逢甲大學臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

逢甲大學類至29日有100人確診，有學生透過Dcard爆料，指控校方未將密切接觸者安排1人1室，反而讓她們繼續待在4人房內，導致3人被隔離。對此，逢甲大學校長李秉乾發出公開信，向因此受影響的學生及家長致歉。

李秉乾29日深夜透過逢甲大學官網發布公開信。他表示，校方一向積極處理各項防疫措施，此次學生的指控，並非校方漠視、冷處理或不作為，而是因應變房量能不足所致，謹向因此受影響的學生及家長致歉。

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李秉乾進一步解釋，這波疫情急且快，校內確診者許多為住宿生，且一次爆增多例快篩陽性或PCR確診學生。在宿舍區應變房量能不足的情況下，學校甚至調整校長官邸和教職員的休息空間作為確診學生的居隔住所。

他說，當時宿舍區應變房所安置的為PCR確診及快篩陽性疑似確診者，已達滿載。此時，爆料、快篩陰性的學生尚未取得正式居家隔離通知，因此亦無法外送至防疫旅館，故安排該名學生於原居住宿舍持續觀察，導致該寢室其他3位室友心生擔憂而造成此次事件。

李秉乾表示，在宿舍區應變房量能不足的情況下，學校已調整校長官邸和教職員的休息空間作為確診學生的居隔住所，也非常感謝台中市政府的快速回應，在檢疫所及隔離旅館空間極為有限的情況下，積極協調相關單位，轉送了校內部分確診與隔離中的同學，使得宿舍區應變房量能獲得舒緩，得以持續在符合防疫居隔標準下，因應未來可能的疫情發展，「疫情尚未消退，仍需各位同學與校方一同努力做好防疫工作。讓我們共同期待生活恢復常態的那一天盡快到來。」

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