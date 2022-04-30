男人的浪漫！JR西日本推「軌道重型機器人」　網：鋼彈不遠了

▲果然大型機器人就是要由日本人來發明，期待鋼彈挺立於大地的那一天到來。

記者周偉承／綜合報導

機器人動畫、戰隊系列作品等是許多孩子們的童年回憶，甚至許多男孩們長大後也仍然對巨大機器人保持熱情，可以說是男人的浪漫，提到機器人就一定會聯想到產出大量相關影視作品的日本，而JR西日本日前發布了一項消息，激起了大量網友的討論，紛紛驚呼離「鋼彈」被製造出來的日子不遠了！

源自日本的《機動戰士鋼彈》、《無敵鐵金鋼》、《超級戰隊》等系列作品，幾十年來早已被推廣到世界不同角落，許多粉絲也期盼有朝一日人們能在現實中還原影視作品中的機器人，而這樣的期待或許在不久的將來就能實現。根據日本《TBS》報導，JR西日本與「人機一體」、「日本信號」兩家公司正在共同開發結合人型機器人與軌道工程車的人型重型機具，透過配戴類似VR眼鏡的裝置與操縱控制把手，機器人的頭部攝影機與雙手將與底下的駕駛員同步，機器人還能手持工具在高空作業，降低了維修人員觸電或從高處摔落的風險。

JR西日本表示，鐵道相關作業伴隨著許多風險，導入這樣的機器人將可以降低職業災害，並且預計將減少約三成相關危險工作從業人員的數量，「鐵道重型機器人」預計將於2024年春天實際投入使用。相關消息與影片傳到網路上後也引起許多討論，不少人興奮表示「鋼彈誕生的日子應該也不遠了」，也有人覺得該重型機具的造型更讓人聯想到《機動警察》，認為「機動警察」可能會早「鋼彈」一步問世。