教授霸家產！回國將老父證件印鑑都掛失　2億資產轉入自己名下

▲L小姐的親哥哥，擁有美國大學材料科學博士學位，目前在北部某國立大學化工系任教。（圖／翻攝校方網站，經變色處理）



圖文／CTWANT

北部一名國立大學助理教授遭親妹妹L小姐（化名）控訴， 10多年前哥哥去美國唸博士，把罹癌的父親以及患有憂鬱症的母親丟給她獨自奔波照顧，哥哥回國後就以「照顧父親」名義「接管」其存款，去年起更將市值約2億元的房產及土地全收進自己名下，被發現後還辯白「本來一切就是我的！」氣的妹妹怒告教授哥哥《偽造文書》。

L小姐表示，哥哥大她3歲，個性內向、孤僻，2人雖然年齡相差不大，但自小不親、鮮有交集。2008年間，當年32歲的哥哥以「公司內小人陷害無法升遷」等理由，突然跑到美國攻讀博士學位，把當時被醫師診斷出罹癌的父親和患有憂鬱症的母親「丟包」給她和丈夫照顧，一走就是7年。

期間，哥哥未留下電話等聯繫方式，鮮少跟家裡互動，直到2011年老邁雙親接到詐騙電話，對方表示綁架了哥哥要求贖金，兩老心急如焚，最後L小姐的丈夫不得已寫e-mail向美國大學求助，才輾轉找到哥哥，確認他的安全。

2015年，哥哥回國後，又回到原公司工作，對父母的狀況，他表示「負全責照顧」，還把父親的證件印鑑直接報遺失，並帶著父親重新申請，L小姐也沒有多想，直到今年3月得知自己住家從父親名下轉給母親，再被贈與哥哥後才恍然大悟「這一切該不會是早就計劃好的吧！」

本刊調查，L小姐的哥哥已婚，目前在北部某國立大學化工系擔任助理教授，他擁有美國大學材料科學所博士學位。九旬老父親近年來曾因肺炎反覆入院、也曾一度病危，但哥哥回國介入照顧後，L小姐已經一年沒見過已是半植物人的父親。

▲律師王志超表示，依據男女平等觀念，法院通常認為L小姐兄妹都有繼承權，可以平分財產。（圖／CTWANT提供）



她回想從小到大父親曾多次講述當年戰火連天，跟隨國民政府顛沛流離輾轉來台的日子，擔任軍醫的父親最後以上校退伍，自己又出來開業，同時在北中南都置產，苦心積攢起房產家業，希望傳給L小姐和哥哥，讓他們生活無憂。L小姐不捨父親一輩子生活刻苦節儉，「我家連買最便宜的平板衛生紙都被爸爸唸，因為一抓就是一疊，他說用量不精準很浪費。」

父親目前現況不明，L小姐卻發現「哥哥眼裡只有錢」，不斷對家產下手，思考再三後痛心對親哥哥提告，除了討公道外，更心疼病重父親和罹患失智症、憂鬱症的母親，希望他們都能受到妥善照顧。

針對L小姐狀況，律師王志超建議，由於父親健康狀況不明，家屬可以向家事法庭聲請選任父親的監護人，法院會請醫師去評估父親健康狀況，如發現父親已經無行為能力，將由家屬中推派1人或由法院遴選出監護人；也由於判定無行為能力後，依據醫療或就醫紀錄回推狀況，在無行為能力期間所有一切法律行為，譬如贈與都屬無效，財產得返還父親。

另外，如當事人有「自書遺囑，也就是由自己從頭到尾書寫，載明年月日，有簽名、捺印、明載增減字數，可被認定為有效遺囑。而現今社會女男平等，法院一般判例通常認為兄妹都有繼承權，可以平分財產。

對於L小姐的指控，哥哥反駁全是「鬼話」並正在蒐集證據提告。哥哥表示從小開始父親便逐步贈與以及轉移現金、房產給他們倆兄妹，妹妹也有分到，但父親重男輕女，認為財產應「傳子不傳女」，所以幾乎大部分房產土地是留給他，且都有父親意願書、人證等佐證。至於妹妹目前住處，原本是媽媽和他長期居住地，結果妹妹認為學區方便，跟父親索討疑似遭拒，未料妹妹竟把媽媽和他的東西扔出去，直接搬進去住，他不排除就此對妹妹提告，他說自己手中有父親的意願書，所以目前妹妹所居住之房產所有權人是他而不是妹妹。

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