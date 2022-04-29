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Omicron亞變種BA.4、BA.5能躲「疫苗及免疫系統」　全球已擴散21國

▲▼新冠。（圖／路透）

▲Omicron亞變種BA.4、BA.5傳染力更強，可閃避疫苗及免疫系統，已經擴散21國。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）28日表示，非洲新冠疫情正急遽上升中，隨著南非進入冬季之後，越來越多個案感染Omicron新型亞變種BA.4及BA.5。一名南非基因定序研究機構的科學家表示，BA.4及BA.5很可能可以逃避疫苗免疫力，以及感染者痊癒後產生的自然免疫力。

根據彭博社報導，南非基因定序研究機構負責人、生物學專家奧利維拉（Tulio de Oliveira）表示，Omicron亞變種BA.2傳染力已經比Omicron高，而BA.4和BA.5的傳染力又比BA.2更強，在南非幾乎所有人都已經接種或曾經染疫康復（擁有自然免疫力），但目前的確診數卻仍在激增，

他表示，這個情況顯示BA.4及BA.5不僅傳染力更強，也很可能可以逃避人體的免疫系統，「突變讓病毒可以逃避免疫系統，我們預計它（BA.4及BA.5）會讓民眾再次感染，並突破一些疫苗的保護，這是它在南非擴散的唯一途徑，因為依據我們的統計，南非已經90％人口具免疫保護水準」。

南非威特沃特斯蘭德大學教授海倫芮斯（Helen Rees）表示，儘管Omicron亞變種BA.4及BA.5佔南非確診者約70％，目前也有越來越多人感染BA.4及BA.5，但死亡或重症的情況並未大幅增加。此外，除了南非外，BA.4及BA.5已經擴散至全球共20個國家。

 

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