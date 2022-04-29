　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡不甩聯合國求情！絞死「弱智運毒犯」　法院理由曝光

▲▼馬來西亞男子達瑪林安（Nagaenthran Dharmalingam）運毒到新加坡，絞刑伏法。（圖／路透）

▲新加坡不甩聯合國人，絞死「弱智運毒犯」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

一名馬來西亞籍男子2009年攜帶44公克海洛因進入新加坡被逮捕，最終被新加坡法院判處死刑，他的律師多次上訴，主張他的智商只有69，處決他有違國際人權法，但均被法院以證據不足駁回。國際人權組織、廢死團體紛紛譴責，希望能暫緩死刑，新加坡司法單位27日仍把男子絞刑處死。

綜合媒體報導，馬來西亞籍34歲男子達馬林甘（Nagaenthran Dharmalingam）2009年攜帶44公克海洛因進入新加坡被逮捕，並於2010年被法院判處死刑。新加坡毒品法規定，凡是販賣、製造或運送毒品15克海洛因、30克嗎啡或可卡因、500克大麻、200克以上大麻脂或1200克以上鴉片，即會被判處死刑。

達馬林甘被判處死刑後，他的辯護律師多次上訴，主張他的智商只有69，遠低於一般正常人，屬於輕度智能障礙，處決他有違國際人權法，但法院法官仍認為，他犯案時很清楚自己在做什麼，加上沒有足夠的證據可以證明，他的精神狀況退化、無法判斷是非，維持死刑判決。

▲▼馬來西亞男子達瑪林安（Nagaenthran Dharmalingam）運毒到新加坡，絞刑伏法。（圖／路透）

▲達馬林甘27日被執行死刑。（圖／路透）

達馬林甘的家屬26日提出終極上訴，仍被終審法院裁定駁回。聽證會結束後，達瑪林安與家人隔著玻璃隔板、透過縫隙緊握彼此雙手，他呼喚「媽！」的哭喊聲響徹法庭。

達馬林甘的弟弟27日透過電話證實，處刑程序已在27日清晨完成，遺體將運回馬來西亞，在霹靂州首府怡保（Ipoh）舉行葬禮。

新加坡這次處決輕度智能障礙者，引發國際關注，聯合國人權辦公室、英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）、馬來西亞首相沙比利（Ismail Sabri Yaakob）等人都曾呼籲暫緩死刑或減刑，但新加坡政府仍不為所動。

新加坡是全球毒品法最嚴厲的國家之一，新加坡內政部3月一份調查報告顯示，該國有66%民眾支持運毒者判處死刑，甚至有高達80％以上民眾認為，死刑能嚇阻犯罪行為。

事實上，新加坡國內也有許多人反對死刑，2021年就有6萬人連署請願「希望暫緩死刑」，達馬林甘被處決的前一天，也有抗議群眾聚集在公園，舉行燭光守夜活動，抗議死刑判決。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
不甩聯合國求情！新加坡絞死「弱智運毒犯」　法院理由曝光
自稱「九天玄女唯一指定女神」！她再送暖醫護　萬網讚爆
教授霸家產！將老父證件印鑑都掛失　2億資產轉入自己名下
中興大學畢聯前會長「捲款172萬」害慘畢業生！警方回應了
明變天狂降14℃「今晚開始冷」！連假雨彈襲全台　回暖時間曝
爆北北基桃醫院感控「全線癱瘓」！醫曝4措施挽救：否則必爆炸
感染Omicron症狀一次看　出現「10狀況」立刻就醫
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

麥當勞關閉俄羅斯847分店「30億食材全報廢」　Q1虧逾37億

新加坡不甩聯合國求情！絞死「弱智運毒犯」　法院理由曝光

英國外交大臣：北約也應該「保護台灣」　免受中國的侵害

Omicron亞變種BA.4、BA.5能躲「疫苗及免疫系統」　全球已擴散21國

亂倫11歲繼女15月！獸父認「多次逞性慾硬上」　生母1原因也慘被告

李根大尉「帥氣近況」曝！跪左膝參與烏克蘭機密作戰　團隊籌募款

究極可樂餅！他等9年終到貨...吃到嗨翻　網哭：我還要等19年

普丁恐在這天宣布「和全世界納粹開戰」　英防長最新示警

反插盟友一刀？烏克蘭將裕仁天皇與希特勒並列　觸怒日網友逼撤照

亞洲第一！新加坡「醫療分級」立大功　鬆綁防疫限制拼病毒共存

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

麥當勞關閉俄羅斯847分店「30億食材全報廢」　Q1虧逾37億

新加坡不甩聯合國求情！絞死「弱智運毒犯」　法院理由曝光

英國外交大臣：北約也應該「保護台灣」　免受中國的侵害

Omicron亞變種BA.4、BA.5能躲「疫苗及免疫系統」　全球已擴散21國

亂倫11歲繼女15月！獸父認「多次逞性慾硬上」　生母1原因也慘被告

李根大尉「帥氣近況」曝！跪左膝參與烏克蘭機密作戰　團隊籌募款

究極可樂餅！他等9年終到貨...吃到嗨翻　網哭：我還要等19年

普丁恐在這天宣布「和全世界納粹開戰」　英防長最新示警

反插盟友一刀？烏克蘭將裕仁天皇與希特勒並列　觸怒日網友逼撤照

亞洲第一！新加坡「醫療分級」立大功　鬆綁防疫限制拼病毒共存

俄軍坦克大罩門陷入「彈簧玩偶匣效應」　西方早在波斯灣戰爭發現

市區最省發財車？東風小康推新款電動貨車　最長續航達250公里

龍德力外野守備出包待觀察　象魔力挨長打：我們是兄弟

「全隊睡最飽」　羅昂：很高興吃完長局數

中興大學畢聯前會長「捲172萬逃跑」！校方出面回應了

去廁所聽到江坤宇神預言　詹子賢5保送當本土第一人

消費者想放風！電商提前O2O布局　SHOPLINE開實體快閃店

謝金河：一顆蘋果的距離　為喚起中央政治局危機意識的扭轉點

自稱「九天玄女唯一指定女神」！　賈永婕再送暖醫護…萬網讚爆

台股基金5虎績效強　2年報酬翻倍賺

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

快訊／南韓不戴口罩了！　下周一開始實施

領先全球！　丹麥宣布停打疫苗

Omicron亞變種　能躲免疫系統

星國「醫療分級」鬆綁防疫限制拼共存

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

亂倫11歲繼女15月！獸父認多次逞性慾硬上

目睹嬰兒被護士摔死　媽崩潰被恐嚇閉嘴

俄軍性侵案頻傳 烏克蘭急徵事後避孕藥

馬立波鋼鐵廠遇「最大空襲」　烏軍徹夜死守

未婚妻甜喊「給你驚喜」　他遭割喉爆血

普丁恐這天宣布　和全世界納粹開戰

險遭暗殺！澤倫斯基親還原「開戰當晚」慘況

李根大尉「帥氣近況」曝！跪左膝機密作戰

私密資料出現在網上怎辦　Google給解答

更多熱門

相關新聞

台中雙桶屍命案一審出爐！主嫌徐德益判死刑

台中雙桶屍命案一審出爐！主嫌徐德益判死刑

台中2020年爆發駭人聽聞的「雙桶屍」命案，一名16歲的蔡姓少女、以及54歲的黃男遭到主嫌徐德益虐殺，隨後裝桶棄屍，全案曝光後引起輿論譁然。台中地院審理後，今(27日)依2個殺人罪判處徐嫌死刑、褫奪公權終身，全案可上訴。

他智商70↓運毒到新加坡　絞刑伏法

他智商70↓運毒到新加坡　絞刑伏法

男老師殺女友　利刃割頸狂戳臉

男老師殺女友　利刃割頸狂戳臉

被指獨厚邱和順　司改會說話了

被指獨厚邱和順　司改會說話了

死囚邱和順涉嫌性侵獄友　投訴人：被弄到流血

死囚邱和順涉嫌性侵獄友　投訴人：被弄到流血

關鍵字：

死刑

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

0避孕都沒中！大牙內診「找不到開口」崩潰

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

YouTuber爽中樂透頭獎5560萬！直接引退

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

涉掏空1億400萬！知名手遊公司負責人遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面