亂倫11歲繼女15月！獸父認「多次逞性慾硬上」　生母1原因也慘被告

▲馬來西亞一名男子因對11歲繼女施暴，而被控上法庭。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名35歲的建築工友因強迫11歲繼女與他發生性關係長達15個月，而被法庭以亂倫、性侵兒童等罪名控告。法庭29日開庭時，被告當庭認罪，不過當地媒體指出，這名被告一旦罪成，可判監禁10至30年或被處以鞭刑。另外，法庭也判定，女童的生母因疏於照顧，才導致女兒被性侵，因此也將其一併控上法庭。

綜合當地媒體報導，這名男被告被指在2020年1月至2021年4月23日間，在北賴再也一間屋內，與11歲8個月的繼女發生性關係，過程間還多次吸吮受害者的乳房和舔弄私處，抵觸刑事法典第376B（1）亂倫條文以及2017年性侵兒童法令第14（a）條文，因此被控上庭。

與此同時，法庭認為，受害女童的40歲母親因疏忽照顧親生女兒，導致女童被迫承受精神情緒干擾，觸犯2001年兒童法令第31（1）（a）條文，因此也一併將其控上法庭。

報導稱，法庭29日開庭時，被告當庭認罪，不過當地媒體指出，若這2名被告一旦罪成，男被告將被判監禁10至30年和鞭刑，而女童的母親則可能被罰款不超過5萬令吉（新台幣約34萬元），或不超過20年的監禁，或兩者兼施。目前法院不允許2名被告被保釋，並將等待受害者的精神報告出爐後再做判決。