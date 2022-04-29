究極可樂餅！他等9年終到貨...吃到嗨翻　網哭：我還要等19年

▲讓網友等9年的「究極神戶牛可樂餅」。（圖／翻攝自旭屋官網）
實習記者蘇敏禎／綜合報導
美食值得等待，但等多久是你的極限呢？日本旭屋的「究極神戶牛可樂餅」深受不少老饕喜愛，但十分難買到，就有一網友激動分享，他在2013年訂購的「究極神戶牛可樂餅」，足足「等了9年」終於到貨，讓他十分感動！
日本網友林野在推特（@hayasino）發文表示，自己等了9年的美食終於送到手中，讓他十分激動。原來，林野早在2013年9月時，就向兵庫縣高砂市的肉舖「旭屋」訂購「究極神戶牛可樂餅」，而昨日這款可樂餅終於到貨了，讓他興奮拍照上傳推特，直呼「到了阿！」並搭配66個驚嘆號，來表達他內心的激動，讓人隔著螢幕都能看出他的愉悅與激動。
事後，林野也PO出自己擺盤的可樂餅，品嘗「究極神戶牛可樂餅」時，他忍不住大讚「超好吃！！！」、「美味！！」、「這一生最好的」，顯見他對於漫長的等待是覺得非常值得。
此推文一出，也引許多饕客朝聖並表示，「我的還要等19年嗚嗚～」、「感覺超好吃的！」、「我也想吃。」、「感覺這一生值得啦！」、「也太幸福了吧。」、「之前在新聞看過，沒想到真的有人等到了！」。
不過這份可樂餅，為何讓林野等9年呢？原來旭屋的究極神戶牛可樂餅，是店家選用神戶A5等級牛肉，且嚴格限定須為3歲母牛的肉，再加上當地產的馬鈴薯，全程以手工製成的，本來製作過程就比較費工。又因2003年曾被媒體報導，導致訂單暴增，但旭屋又是少量生產，才會讓客人們一等就等了9年之久。
やったあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ pic.twitter.com/kBN6YHkZxl— 林野 (@hayasino) April 28, 2022
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