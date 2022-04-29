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究極可樂餅！他等9年終到貨...吃到嗨翻　網哭：我還要等19年

▲▼讓網友等9年的旭屋究極神戶牛可樂餅。（圖／翻攝自旭屋官網）

▲讓網友等9年的「究極神戶牛可樂餅」。（圖／翻攝自旭屋官網）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美食值得等待，但等多久是你的極限呢？日本旭屋的「究極神戶牛可樂餅」深受不少老饕喜愛，但十分難買到，就有一網友激動分享，他在2013年訂購的「究極神戶牛可樂餅」，足足「等了9年」終於到貨，讓他十分感動！

日本網友林野在推特（@hayasino）發文表示，自己等了9年的美食終於送到手中，讓他十分激動。原來，林野早在2013年9月時，就向兵庫縣高砂市的肉舖「旭屋」訂購「究極神戶牛可樂餅」，而昨日這款可樂餅終於到貨了，讓他興奮拍照上傳推特，直呼「到了阿！」並搭配66個驚嘆號，來表達他內心的激動，讓人隔著螢幕都能看出他的愉悅與激動。

事後，林野也PO出自己擺盤的可樂餅，品嘗「究極神戶牛可樂餅」時，他忍不住大讚「超好吃！！！」、「美味！！」、「這一生最好的」，顯見他對於漫長的等待是覺得非常值得。

此推文一出，也引許多饕客朝聖並表示，「我的還要等19年嗚嗚～」、「感覺超好吃的！」、「我也想吃。」、「感覺這一生值得啦！」、「也太幸福了吧。」、「之前在新聞看過，沒想到真的有人等到了！」。

不過這份可樂餅，為何讓林野等9年呢？原來旭屋的究極神戶牛可樂餅，是店家選用神戶A5等級牛肉，且嚴格限定須為3歲母牛的肉，再加上當地產的馬鈴薯，全程以手工製成的，本來製作過程就比較費工。又因2003年曾被媒體報導，導致訂單暴增，但旭屋又是少量生產，才會讓客人們一等就等了9年之久。

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