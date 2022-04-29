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普丁恐在這天宣布「和全世界納粹開戰」　英防長最新示警

▲▼俄軍仍在持續攻擊烏東地區。（圖／路透）

▲俄軍仍在持續攻擊烏東地區。（圖／路透） 

記者吳美依／綜合外電報導

英國國防部長華萊士（Ben Wallace）28日警告，俄羅斯總統普丁可能在5月9日勝利日宣布，「我們正在與世界上的納粹交戰，必須大規模動員俄羅斯人民。」他強調沒有獲得任何相關資訊，但若此事成真，也絲毫不會感到驚訝。

華萊士接受《倫敦廣播電台》（LBC）採訪時指出，普丁在幾乎所有目標上都失敗了，因此可能尋求鞏固現在所擁有的，有效把衝突「轉換為一種緩慢、凍結般的佔領行動，就像在烏克蘭境內的癌症生長一樣。」

華萊士指出，英國擁有強大軍隊及核武威懾力量，北約在武器及兵力方面也都勝出，因此不須害怕莫斯科威脅。英國必須幫助烏克蘭人對抗俄羅斯，政府也將持續向基輔提供武器。

▲▼英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）。（圖／路透）

▲英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）。（圖／路透）

另據《衛報》報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）29日警告，烏俄戰爭絕對有可能拖延「數個月甚至數年」，但他們已經準備好，在這段期間持續對俄施加最大壓力，並且向烏克蘭提供經濟與軍事援助，包括協助基輔從蘇聯時代設備，過渡至符合北約標準的現代武器及系統，「而這將需要更多訓練。」

俄羅斯持續向西方提出更多威脅，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日表示，「向烏克蘭運送武器、包括重型武器的立場，是威脅歐洲大陸安全、引發不穩定局勢的行為。」普丁稍早也堅稱，任何國家干預俄羅斯讓烏克蘭擺脫「納粹」，都會面臨「閃電般快速」的報復。

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