亞洲第一！新加坡「醫療分級」立大功　鬆綁防疫限制拼病毒共存

▲新加坡2021下半年喊出「與病毒共存」計劃。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡2021下半年喊出「與病毒共存」計劃，接著在今年2月迎來疫情最高峰，Omicron病毒讓該國單日確診數飆到超過2萬人，但政府持續推動「醫療分級方案」，讓民眾能分流就醫，讓醫護系統不至於崩潰，同時採用「接種者有別」手段，讓國內疫苗接種率達92％。新加坡當局宣布，從26日開始全面解封，取消幾乎所有新冠肺炎防疫限制，試圖恢復疫情前的生活。

綜合外媒報導，新加坡政府宣佈，從26日開始全面解封，取消社交活動人數上限，人們也不用再保持社交距離，而完全接種者入境前不再需要進行PCR檢測，允許所有勞工返回辦公場所上班，但外出仍須遵守「各室內場所必須戴口罩」的規定。

▲新加坡解封首日民眾幾乎還是都戴著口罩。（圖／路透）



事實上，新加坡2021年經歷Delta病毒疫情，單日確診數增至3000、4000後，在同年底就宣布要展開「與病毒共存」計劃，儘管2月份的Omicron疫情讓該國單日確診逾2萬人，創下歷史新高，但多數為輕症與無症狀，讓政府繼續堅持採行「醫療分級方案1-2-3」（Health Protocols 1-2-3），並努力提高接種率。

所謂「醫療分級方案1-2-3」就是分流簡化民眾可能確診後的就醫流程，若是身體出現症狀、檢測結果也為陽性，則屬於方案1，患者必須依照醫生指出，在家中進行隔離休養，或是住進專責機構或醫院。

若是檢測結果為陽性，但是身體未出現任何不適，則屬於方案2，只要在確診後72小時內居家隔離，接著快篩結果為陰性後，即可安心出門。但若是快篩結果仍為陽性，已完整接種疫苗者只要等到第7天就可解除隔離，但未施打疫苗者，就必須隔離至少14天。

方案3則適用於密切接觸者，只要快篩陰性就能正常外出，若第5天快篩結果依舊是陰性，則無需再繼續進行檢測。

▲目前星國500萬人口中，兩劑疫苗的接種率已高達92％。（圖／達志影像／美聯社）



新加坡的「與病毒共存」計劃同樣仰賴疫苗接種，目前星國500萬人口中，兩劑疫苗的接種率已高達92％、第三劑加強針也達到74％。政府除了呼籲民眾施打外，更用「疫苗接種者有別」措施提高接種率。

目前新加坡未接種疫苗者一律無法進入餐廳、健身房、購物商場與各大景點，甚至無法進入工作場所。不過，這次大鬆綁之後，未打疫苗者的禁令也適度鬆綁，僅只有餐廳、500人以上活動與夜店仍須完整接種才可進入。

新加坡成為亞洲首個幾乎完全取消防疫限制的國家，但衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）日前表示，儘管新加坡果斷鬆綁防疫限制，但仍須對未來風險保持謹惕，「這就是為何新加坡不會宣布『自由日』，因為直到疫情真正結束前，都不會完全取消所有限制。」

►快篩之亂有配套！英美「宅配到府」緩解購買潮 南韓推App查庫存

►各國解封進度一次看！ 歐盟：無需再大規模通報疫情

►南非入冬確診翻倍飆！BA.4與BA.5病例增 非洲疫情急升溫