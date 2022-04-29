水下畫面曝！掃雷艇拍到「北海道觀光船」船身　釀14死終尋獲船體

▲照片中可明顯看到船身上寫著KAZU1。（圖／日本海上自衛隊）

記者王佩翊／編譯

日本北海道知床一艘載著26人的觀光船23日發生沉船事故，造成14人死亡、12人失蹤。搜救單位29日上午透過海上自衛隊的掃雷艇，終於找到沉沒的船體，而相關單位也公布了水下攝影機所拍到的畫面，從照片中可以明顯看到船身上寫著船名「KAZU1」。

根據《北海道新聞》報導，北海道知床半島的觀光船意外已經邁入第7天，然而搜救人員仍然不敢大意，全力投入救援作業。稍早海上自衛隊透過掃雷艇在沉船海域的100公尺深處發現一個不明物體，上面寫著「Z」、「U」、「1」等字樣，經確認後證實就是「KAZU1」的船體。

▲KAZU1出海後發生沉船意外，導致14人死亡、12人失蹤。（圖／取自知船遊覽船官網）



第一管區海上保安本部29日下午公開了今早掃雷艇水下攝影機拍攝到的船身畫面，雖然畫質不佳，但依舊能清楚看到「K」、「A」、「Z」、「U」等字樣，此外，船頭的顏色也與KAZU1相符。目前海上自衛隊正在持續嘗試將水下攝影機放進船體內，以確認船內狀況，並搜索是否還有失蹤者被困在裡面。

另一方面，稍早俄羅斯國境警衛隊向日本海上保安本部表示，他們在南千群島的國後島西方海域一度發現穿著救生衣的漂流者，但是因為海象不佳未能成功救援，而該名漂流者隨後也消失不見。事後他們在附近海域打撈起一個疑似失蹤者的背包，並在裡頭發現寫有日本人名字的銀行卡。

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