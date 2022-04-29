導盲磚剝落無人修！視障女子誤闖平交道　下秒慘遭列車撞死

▲日本發生視障者誤闖平交道遭撞死的意外。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本奈良市一處平交道25日下午6時多發生一起視障女性穿越平交道遭列車撞死的意外，然而事後經相關單位調查卻發現，現場的導盲磚部分剝落，死者疑似是因此才會誤入平交道，並且遭到疾駛而過的列車撞死 。

根據《富士新聞網》報導，奈良市大和郡山市的近畿日本鐵道橿原線平交道23日發生人身事故。住在附近的50歲女子高垣陽子當天下午6時15分左右，誤闖該平交道，並在穿越過程中遭經過的特快列車撞上，當場死亡。

警方從監視器畫面中發現，在平交道的柵欄前明明有設置導盲磚，但是高垣陽子卻好像沒有感覺到一樣，直接從旁邊穿越。而進入鐵軌後，高垣陽子曾一度停下來，疑似想要往回走，隨後柵欄便放下，她就這樣留在鐵軌上，並遭列車撞上。

通常平交道柵欄前的人行道上都會設置導盲磚，然而經過奈良市政府與近畿日本鐵道公司到場調查後才發現，現場有一部分的導盲磚早已脫落，卻無人發現並修理，而死者疑似就是因此，才會誤闖平交道，進一步導致死亡意外發生。

對此，國土交通大臣齊藤鐵夫表示，為了防止類似事故再度發生，將會採取適當的對策進行改善。同時也已經調查相關人員，確認事發經過。

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