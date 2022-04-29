俄軍「看到裸女」拿刀猛插奶！入侵民宅搜刮　滿地腐爛垃圾

▲烏克蘭婦女回到滿目瘡痍的家鄉。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍隊逐漸撤出烏克蘭首都基輔周圍城市，而逃離的烏克蘭民眾也慢慢回到家鄉，但他們卻發現俄軍入侵後，在自己的屋內大肆破壞，不但有許多東西被偷走，家裡的人體模型也被扒光衣服，赤裸裸的胸部、肚子上被刺了好幾刀，還留下一堆腐爛發臭的垃圾。

根據日本週刊《Friday》報導，位於基輔西邊約50公里的小鎮馬卡里夫（Makariv）在俄軍撤離後，發現了至少132具平民的屍體。當地居民尤里（Yuri）表示，「我們住的房子被俄軍破壞光了，剩下發霉廚餘，車子被也壞了，到處被塗上俄軍標誌，東西也被偷光。」

尤里說，俄軍2月27日進攻後，他們全家和鄰居在3月2日撤離，聽附近沒有離開的居民說，一群俄羅斯軍官住進他們家，整個客廳、廚房被翻得亂七八糟，就連放在家中的人體模型也被扒光衣服，赤裸裸地胸部、肚子上被刺了好幾刀，門窗也全壞了，還留下一堆腐爛發臭的垃圾。

住在另一個小鎮布查（Bucha）的居民阿列克謝（Alexei）說，俄軍入侵後將所有居民都趕入地下室，並威脅只要敢出來就會被殺死，事實上偷跑出去的人真的至今都下落不明。

阿列克謝表示，俄軍撤離之後，布查街道滿是被毀壞的車輛和屍體，而他的家也被嚴重破壞，貴重物品如筆電、電視，甚至連鞋子跟衣服都被偷光，附近的商店都被搜刮一空。