南非入冬確診翻倍飆！BA.4與BA.5病例增　非洲疫情急升溫

▲2020年4月，南非約翰尼斯堡一名民眾接受新冠篩檢。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

整個非洲大陸通報1100多萬例確診。世界衛生組織（WHO）28日表示，非洲新冠疫情正急遽上升中，主要是因為南非染疫人數翻倍，敦促非洲大陸民眾繼續接種疫苗。隨著南非進入冬季，有越來越多個案感染的是Omicron亞變種BA.4及BA.5。

綜合BBC、路透報導，非洲前陣子新冠疫情進入緩和期，確診數過去兩個月呈現下降趨勢，死亡數也已趨緩一個多月，讓非洲大陸出現自疫情爆發以來，單周感染人數下降持續最久的一次。但南非上周開始出現新一波確診潮，世衛非洲辦事處傳染和非傳染性疾病部門主任恩普馬（Benido Impouma）表示，非洲大陸本周不論是確診或是死亡的個案數均呈現增加。

截至目前，南非是非洲大陸確診數及死亡數最多的國家，衛生機構正在監測第5波疫情爆發的跡象。但恩普馬表示，現階段尚未有證據表明，確診數激增與任何新的病毒亞變種或新型變異毒株有關。

南非約翰尼斯堡威特沃特斯蘭德大學教授海倫芮斯（Helen Rees）表示，南非有越來越多個案感染的是Omicron亞變種BA.4及BA.5，似乎更具傳染性，但儘管確診數上升，但死亡或重症的狀況並未大幅增加。