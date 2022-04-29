減輕災損負擔　農委會調漲農民救助金逾20%、近2百項

▲農委會宣布調整近2百項農漁畜產品天然災害救助金額度，圖為之前彰化農損狀況。（圖／記者唐詠絮攝）

記者許敏溶／台北報導

梅雨季即將到來，因應台灣汛期開始，加上農業受天氣影響衝擊較大，農委會今（29日）提出四大精進農損救助及勘災措施，其中在調整救助金部分，農委會共調整近2百項農漁畜產品天然災害救助金額度，平均調整幅度超過20%，期能減輕農民災損負擔，並擴大勘災APP應用，縮短實地會勘時間

氣候變遷極端氣候頻傳，農業受天氣影響衝擊較大，而5月起就是梅雨季，台灣進入汛期，農委會今天在副主委陳駿季帶領下，秉持勘災從速、從簡之精神，宣布提出「調整救助金額，減輕農民災損負擔；納入天氣參數，災損救助更快速；勘災APP擴大使用，救助效率更提升；精進滾動式倉儲業務，穩定蔬果價格」等四大精進農損救助及勘災措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農委會副主委陳駿季宣布調漲農民救助金幅度逾20%、近2百項。（圖／農委會提供）

在調整救助金額部分，農委會指出，過去農業天然災害現金救助額度，以平均生產成本的1至2成計算，考量近期物價及參酌各產業生產成本，經盤點並檢討修正農業天然災害現金救助各類項目額度，這次調整救助額度共有近2百項，含括農、漁、林及畜產業，平均調整幅度超過20%，希望能減輕農民災損負擔。

農委會已經在本週一（25日）公告農業天然災害救助辦法適用的災害性天氣參數及災損天氣參數，農委會表示，未來地方政府可依據這些參數，加速函報農委會公告受理農民申請農業天然災害救助，如果天氣參數達到致災門檻，只要確認農民有種植(養殖)，不用再現勘，可節省公所現勘人力及縮短救助勘查時間，讓救助金即時到位，有助農民復耕、復建作業。

▲農委會調整近2百項農漁畜產品天然災害救助金額度，圖為新北三芝茭白筍農損。（圖／新北市農業局提供）

此外，農委會運用最先進的定位科技，開發農產業天然災害現地照相APP，提供公所人員現場勘查使用，對於勘災人員有拍照需求時，該APP可直接定位地籍資訊，並將資料同步上傳救助系統，大大提升勘查及相關資料整理之效率。

為確保汛期期間農產品可以充裕供應，避免蔬果價格波動過大，農委會指出，將精進滾動式倉儲業務，穩定蔬果價格，兼顧農民及消費者權益，包括增加大宗蔬菜如甘藍、結球白菜及根莖類洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯的儲備量，由原4000公噸增加為5280公噸，執行期間更由5月至10月，調整延長為4月至11月，當遇風災豪雨即可機動調節釋出，供應消費需求。