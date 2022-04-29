空中遊覽起航！翱翔3千英呎高空　台東推3條航線進軍空中導覽

▲▼安捷航空公司及台東縣政府共同舉辦首航暨媒體體驗記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

全台唯一的空中遊覽28日正式在台東啟航，安捷航空公司及台東縣政府並共同舉辦首航暨媒體體驗記者會，縣長饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華向外延伸台東的空域領域活動，再透過空中遊覽讓遊客以不同角度看見台東之美，未來更將結合旅行社業者及縣內觀光旅宿業者，推出特色套裝行程，期盼為台東旅遊方式開啟新的一頁。

饒慶鈴提到，台東幅員廣大，空域也非常友善，只有少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，可說是全台最適合發展空域活動的地方，繼熱氣球嘉年華、飛行傘和無人機後，空中遊覽將是台東下一個推動的空域活動，期待打造台灣獨一無二的空中活動新亮點，也讓台東空中休憩觀光的整體產業布局更加完整。

饒慶鈴並強調，空中導覽不只是搭飛機，未來也將結合旅行社業者及台東縣內觀光旅宿業者，推出特色套裝行程，帶來更多商機和經濟價值，也讓搭機「偽出國」遊程轉變成為深入台東、從空中探索台東之美的嶄新旅程，請大家拭目以待。

▲安捷航空新引進的Tecnam P2012航空客機。

交通及觀光發展處長余明勳也表示，台東左擁中央山脈、右抱海岸山脈，立足東台灣、放眼太平洋，陸、海、空等遊憩資源多元豐富，還有兩個離島地區，非常適合空中遊覽活動的推展。隨著安捷航空引進首架P2012旅行者雙螺旋槳飛機，並於今年4月底取得交通部普通航空業許可證後，正式啟動空中遊覽，讓民眾可以用前所未有的全新視角，重新發現台東獨有的自然與人文風貌。

▲安捷航空表示，把旅客帶到「空中」，並保持3000英呎以下的飛行高度，推出3條固定航線進行空中導覽，航行時間各約40至45分鐘。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷飛航訓練中心落腳於台東豐年機場，深耕八年，成為我國唯一一家民航飛行員訓練的基地，近年因疫情無法出國觀光，國內旅遊風氣逐漸興盛，但大多僅限於陸地上或海上旅遊，在新機Tecnam P2012引進後，首波希望與台東縣政府合作主打空中遊覽，把旅客帶到「空中」，並保持3000英呎以下的飛行高度，推出3條固定航線進行空中導覽，航行時間各約40至45分鐘，路線包括：經過卑南遺址、台東新站、利吉惡地、鹿野高臺、關山親水公園、池上伯朗大道與大坡池等縱谷風情的「縱谷線」；遊覽活水湖、都蘭山、杉原灣、金樽海岸、新舊東河橋、成功都歷及三仙台等壯闊海景的「海岸線」；以及賞玩綠島燈塔、綠島監獄、柴口浮潛區、將軍岩、牛頭山、朝日溫泉、馬蹄橋和火燒山等離島風光的「綠島線」。