拜登出訪亞洲「首先訪韓」！將發表亞洲演說　勸態度曖昧國家抗中

▲拜登將南韓選為20日亞洲出訪行程的首站，並於21日與南韓新總統尹錫悅展開會談。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登將於5月20日展開出訪亞洲行程之際，選擇首站將先拜訪南韓，並於隔日（21）與就職南韓總統的尹錫悅展開美韓元首會談。現有消息指出，拜登將趁訪韓之際，在首爾針對亞洲各國發表「公開演說」，內容除了關於北韓（朝鮮）試射飛彈等，還包括拉攏南韓等態度曖昧的國家，共同牽制中國的訊息。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，尹錫悅5月10日正式就職南韓總統，僅11天以後就得與拜登進行會談，是南韓建政以來首位在最短時間內達成韓美兩國元首會談的總統。尹錫悅方面的總統職務交接委員會關係人士指出，拜登政府先前派出訪韓的代表團人士，已先行一步在首爾市的主要大學考察可供拜登發表演說的場地。

報導指出，拜登將在5月訪韓之際闡明美國的印太戰略，對於猶豫是否加入美國抗中行列的亞洲國家，更預計發表明確訊息，另外也將針對印太經濟架構（IPEF）、全球供應鏈合作之重要性等議題進行說明，此次演說也將成為美國回歸印太地區的重要象徵。

至於尹錫悅將總統辦公室遷出青瓦台後，韓美元首會談將在何處舉行？南韓、美國當局皆有意在國防部新大樓舉行。據悉，總統辦公室將從青瓦台遷移至位於首爾市龍山區的國防部新大樓。

而根據韓媒《朝鮮日報》，青瓦台關係人士透露，拜登有意於22日離開南韓前，會晤卸任的前總統文在寅，這在外交慣例上較為罕見。

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