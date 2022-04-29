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他每天狂飲「累積1個月」老尿！稱用暗黃臭尿洗臉　直接年輕10歲

▲▼34歲男子馬塔丁（Harry Matadeen）每天狂飲累積1個月老尿。（圖／翻攝自Facebook／Harry Matadeen）

▲34歲男子馬塔丁每天狂飲累積1個月老尿。（圖／翻攝自Facebook／Harry Matadeen）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子平常會將自己的尿液蒐集到玻璃瓶中，每天喝下200毫升當作尿療法，並聲稱這讓他的心理疾病痊癒，而且累積一個月的「老尿」最有用，儘管還是會有點臭味。他有時還會趁排尿時用手接住，直接往臉上搓揉，讓臉變得水嫩滑順，就像年輕了10歲，「這就是我永保青春的方法。」

根據《每日郵報》報導，住在英國漢普郡的34歲男子馬塔丁（Harry Matadeen）是一名素食主義者，他從2016年開始嚐試每天喝200毫升的尿，目的是想治療自己的心理疾病，「每當我喝下它的時候，它的力量超乎我的想像，不但喚醒了大腦、消除了我的憂鬱，還讓我保持冷靜，隨時處於開心的狀態。」

▲▼34歲男子馬塔丁（Harry Matadeen）每天狂飲累積1個月老尿。（圖／翻攝自Facebook／Harry Matadeen）

▲▼馬塔丁除了喝尿以外也會將用尿洗臉。（圖／翻攝自Facebook／Harry Matadeen）

▲▼34歲男子馬塔丁（Harry Matadeen）每天狂飲累積1個月老尿。（圖／翻攝自Facebook／Harry Matadeen）

馬塔丁說，他喝的尿液中，很大一部分是1個月前排出的尿液，每天再補充一點新的進去玻璃瓶中，「新鮮尿液沒有想像中那麼糟糕，它的氣味是中性的，除非你真的生病或有感染，但老尿總是有些臭味，這需要點時間適應，現在我超愛這個味道。」

除此之外，馬塔丁還會趁小便斗附近沒人時，直接在排尿時用雙手接住，然後抹在臉上搓揉，並稱這是他永保青春的關鍵，「喝老尿讓我的臉重返青春，就像年輕了10歲，當我把尿擦在臉上時，立刻就能見效，我的皮膚變得柔軟又有光澤，摸起來非常滑順，尿療完全改變了我的生活。」

當地醫生福斯特（Jeff Foster）表示，尿液是一種人體排放的廢棄物，其中包含90％的水份，剩下的就是氨、鹽分與細菌，「沒有已知的研究表明，飲用或擦拭自己的尿液對健康有益，對口腔健康來說甚至更糟，可能會引入細菌或脫水。」

福斯特說，「同樣的道理，如果你不會吃或塗抹自己的糞便，那麼就不要認為這樣使用尿液會讓自己更健康，人體排出廢棄物是有原因的。」

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