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烏克蘭火車成「最強抗俄利器」攻守兼具　俄軍得不到就想毀掉

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

▲烏克蘭龐大的鐵路網絡是對抗俄軍的一大優勢。圖為烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭抵抗俄羅斯入侵2個多月以來，除了靠飛彈火藥，還有另一個秘密的「抗俄利器」——火車。根據美國NBC報導，烏克蘭擁有世界上最大的鐵路網之一，鐵軌總長約1萬9955公里，是為戰時提供運輸軍備、難民與人道救援物資的重要建設，而俄軍試圖控制鐵路網絡似乎未能實現，目前可能打算將其癱瘓。

報導指出，烏克蘭從基輔到蘇梅的載客火車28日上午的運行只誤點6分鐘，這條長約320公里的鐵路和其他數十條路線不僅為烏軍提供重要的軍事支援，也為平民提供逃難途徑，儘管城市被轟炸夷為平地，但火車仍在運行，除了用來運輸軍備、難民與人道救援物資外，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀等西方官員、領導人也是從波蘭搭火車抵達基輔。

▲▼ 烏克蘭民眾在基輔火車站送別家人。（圖／路透）

▲烏克蘭逃難的婦孺被用火車撤離至波蘭等國。（圖／路透）

烏克蘭擁有世界上最大的鐵路網絡，鐵路公司也是國內最大的企業之一，受僱員工超過26萬名，鐵路也象徵著烏克蘭的反抗與俄羅斯軍事力量的侷限。在入侵初期，俄軍無法充分利用鐵路導致後勤出現問題，軍車陷入融雪泥沼。倫敦智庫皇家國防安全聯合軍種研究的俄羅斯專家Emily Ferris表示，鐵路是俄軍地面機動部隊調派部隊的方式，「他們在北方遇到的所有問題都是因為他們無法控制後勤中心。」

▲▼烏克蘭頓內茨克萊曼（Lyman）一處火車站周邊設施遭砲火襲擊。（圖／路透）

▲▼烏克蘭頓內茨克萊曼（Lyman）一處火車站周邊設施遭砲火襲擊。（圖／路透）

▲▼烏克蘭頓內茨克萊曼（Lyman）一處火車站周邊設施遭砲火襲擊。（圖／路透）

烏克蘭鐵路載客服務執行長Oleksandr Pertsovskyi表示，直到近期，俄軍才停止以鐵路基礎設施為目標，希望能自己控制這些設施，「俄軍嚴重依賴鐵路運輸，他們後勤效率低落的原因之一就是缺可靠的補給線。」然而，報導認為，俄羅斯似乎無法順利控制鐵路網絡，現在看來可能打算將其癱瘓。Pertsovskyi說，兩周前，俄軍對鐵路基礎設施的蓄意襲擊似乎越來越多。

▲▼烏克蘭南部馬力波一處火車站在戰火下全毀。（圖／路透）

▲烏克蘭南部馬力波一處火車站在戰爭中全毀。（圖／路透）

俄軍25日以飛彈襲擊烏克蘭西部與中部的5個火車站與地區鐵路樞紐，俄國國防部表示，空襲目的是為阻止烏克蘭向頓巴斯運送外國軍援武器。前北約軍隊最高指揮官、美國空軍退役四星上將Philip Breedlove認為，阻止軍援只是一部分，俄軍是故意襲擊運送人員和保護人員用的民用建築，藉此打擊烏克蘭人對交通基礎設施的信心，「俄羅斯人正在散布小型攻擊，繼續在各個城鎮殺人，以保持壓力和平民的恐懼。」

報導指出，目前為止烏克蘭受損的鐵路每每都能妥善修復。Pertsovskyi表示，某些情況下受損的鐵路線可以在幾小時內修復，但修葺橋樑卻相較棘手。烏克蘭鐵路網絡負責人3月曾表示，白俄羅斯連通至烏克蘭的鐵路已被成功截斷，「控制鐵路是這區域的關鍵，烏克蘭人深知這點，當他們看到俄軍向村莊推進時就努力地炸毀橋樑，切斷鐵路連結，以阻止俄羅斯。」

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