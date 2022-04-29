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20隻無頭企鵝沖上岸「斬首切面超整齊」　科學家急追死亡謎團

▲▼澳洲南部花崗岩島（Granite Island）附近的企鵝。（圖／翻攝自Facebook／Save Granite Island`s Penguins）

▲澳洲南部花崗岩島（Granite Island）附近的企鵝。（示意圖／翻攝自Facebook／Save Granite Island's Penguins）

記者吳美依／綜合報導

澳洲南部的弗勒里厄半島（Fleurieu Peninsula）發生離奇現象，多達20具「無頭」企鵝遺體被沖上海灘，福林德斯大學（Flinders University）志工赫奇斯（Stephen Hedges）指出，死亡企鵝的頭部皆被「相當俐落地砍下」。當地科學家已經展開調查，但直接人為因素已被排除。

《廣告人報》、《每日郵報》報導，當地海灘一年通常會發現10-20具企鵝遺體，但光是今年4月就已經超過此數量。赫奇斯說，「我們每月通常會帶回1、2具遺體」，如今甚至一天收回3具遺體。

赫奇斯指出，由於死亡事件發生在海上，直接人為干預因素已被排除。他認為，船隻螺旋槳更可能是企鵝死亡主因，因為該區域船隻數量龐大，尤其附近的遭遇灣（Encounter Bay）近日舉辦鮪魚捕獵比賽、可能吸引企鵝靠近，加上復活節及紐澳軍團日（Anzac）假期來臨，遊客人潮湧入也連帶導致船隻增多。

▲▼澳洲南部花崗岩島（Granite Island）附近的企鵝。（圖／翻攝自Facebook／Save Granite Island`s Penguins）

▲當地志工認為，船隻螺旋槳可能是企鵝大量死亡原因。圖為花崗岩島（Granite Island）附近的企鵝。（圖／翻攝自Facebook／Save Granite Island's Penguins）

赫奇斯提到，狐狸捕食、遊客帶著狗狗在海灘散步，也都可能是肇因。另一種理論是，海浪、海流及氣候條件共同造成，但死亡個體數太多，這不太可能是唯一原因。他與其他志工仍持續搜尋企鵝遺體，而科學家可能需要2-3周才能找到確切原因。

不幸的是，這並非近年唯一的企鵝離奇死亡案件。去年9月，南非西蒙鎮（Simon's Town）多達63隻瀕危黑腳企鵝陳屍海灘，驗屍後發現，所有遺體上都有多處蜜蜂叮咬痕跡，此外沒有任何外傷。

 

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