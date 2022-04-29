世界最巨魚龍出土！身長20公尺、重達80噸　超大牙齒嗨翻科學家

▲科學家在阿爾卑斯山發現重達80噸的魚龍。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

瑞士蘇黎世大學研究團隊曾在阿爾卑斯山、海拔約2800公尺處，發現來自2.5億年前的魚龍椎骨、肋骨、牙齒化石，近期研究從椎骨和肋骨化石推測，這隻魚龍身長約為20公尺、重達80噸，且擁有迄今為止已知的最大魚龍牙齒化石，讓研究團隊非常興奮。

據科學雜誌《新科學人》（NewScientist）報導，蘇黎世大學研究團隊在30年前，於阿爾卑斯山意外發現某種生物的椎骨、肋骨以及牙齒化石，透過其特徵，推測應是一種已經滅絕的古生物「魚龍」。由於魚龍類似鯨魚和海豚，但它是爬行動物，生活在中生代時期，最早出現在2.5億年前，並於9000萬年前左右消失。

▲阿爾卑斯山發現迄今最大的魚龍牙齒化石。（圖／路透社）

不過，當時在加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）發現了一批更新、品質更好的魚龍化石，以至於這些化石被暫時擱置。直到最近研究人員決定重新審視這批來自阿爾卑斯山的化石，竟有了新發現。從椎骨、肋骨以及超巨大的黑色牙齒化石推測出，這是一隻總長約為20公尺的魚龍化石，研究人員估計它的重量可能達到80噸。最驚人的是它的超巨牙齒，足足有「6公分」長。對此，德國波昂大學教授山德勒（Martin Sandler），「這是迄今出土的最大牙齒化石，而大牙根通常也代表有大牙冠！」

新發現讓蘇黎世大學古生物學研究所博士傅勒（Heinz Furrer）相當興奮，不過他仍保守表示，「目前無法確定這些化石是來自一隻特大的魚龍，還是只是一隻“牙齒超大”的魚龍，研究團隊將會持續魚此處開挖，盼能找到更多大型海洋生物遺骸！」