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孕婦未打疫苗染疫「被迫25週早產」　醫曝恐怖下場：新冠侵蝕胎盤

▲▼孕婦未打疫苗染疫！被迫25週早產　醫：新冠侵蝕胎盤。（圖／推特）

▲胎兒出生時僅700公克，住院79天才順利出院。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

英國一名產婦因為懷孕而不敢施打疫苗，沒想到卻在懷孕期間感染新冠肺炎，隨後她更感覺胎動越來越不明顯。經過檢查才發現，胎兒雖心跳正常，但是胎盤因被新冠病毒感染，已無法提供養分，導致發育情形比正常胎兒還緩慢，需要緊急剖腹。這也導致她的女兒在25週就被迫出生，事後更在保溫箱躺了好長一段時間，經過醫療團隊的搶救，才終於撿回一命。

根據《鏡報》報導，這名34歲的母親史黛西（Stacey Jones）歷經一次流產後，終於順利在2021年再度懷孕，並且被醫師告知此次懷孕的風險比之前還低。當時英國因疫情升溫，再次經歷封鎖限制，但是礙於安全性問題，很多人都在討論孕婦是否該接種新冠疫苗。

史黛西說，一開始美國FDA和CDC都建議孕婦暫時不要接種莫德納疫苗，同時也有很多人擔心疫苗對孕婦的安全性，然而過了幾個月後，負責照顧她的醫院卻開始積極建議孕婦接種疫苗。由於各種說法不一，因此她最終決定，一旦她被判定有罹患妊娠糖尿病的風險就去接種，反之，則會等到女兒出生後再去施打。

隨著懷孕的月份越來越大，史黛西卻面臨前所未有的風險。她在24週確診新冠肺炎，隨後感覺到肚子裡的胎兒「好像沒在動」。慌張的她立刻到醫院檢查，不過對方只給她一個胎心音監測器，讓她可以監測到胎兒的心跳，便要她暫時回家了。

▲▼孕婦未打疫苗染疫！被迫25週早產　醫：新冠侵蝕胎盤。（圖／推特）

▲兩夫妻還有一名3歲的兒子。（圖／推特）

回家後，史黛西努力喝冰水、洗澡，試圖想讓胎兒動起來，但都沒有用，於是2天後再度到醫院，不過胎兒的心跳依舊沒問題，於是史黛西又被送回家了。

直到下一次的定期產檢，婦產科醫師發現史黛西肚子裡的胎兒生長速度緩慢，於是進行進一步檢查，沒想到卻發現胎兒的心臟雖然沒有問題，但是史黛西的胎盤早已無法提供胎兒所需營養。醫師甚至直言，胎兒再過12到24小時就會死亡，情況非常危急。

醫師認為，史黛西的胎盤遭到新冠病毒感染，因此才無法正常運作。儘管只有60%的存活率，史黛西最終決定在懷孕25週時剖腹產下女兒。孩子出生時僅1磅9盎司（約700公克），隨後便被送往新生兒重症監護室，並放進保溫箱內。

由於染疫的史黛西尚未痊癒，因此她根本無法馬上看到女兒。女兒出生3天時，情況一度惡化，護理師更表示孩子只能再活幾個小時，要他們帶家人來跟孩子告別。所幸經搶救，孩子終於救回一條小命。

如今孩子已經10個月大，她在出生79天後順利出院，目前健康狀況穩定，不過院方也曾告訴兩夫妻，孩子因為腦部損傷，未來可能罹患腦性麻痺。

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