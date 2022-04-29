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南韓解除戶外口罩令...慘遭尹錫悅反對！遭批「選前選後」不一樣

▲▼南韓將從5月2日起解除戶外口罩令，圖為一群女人在首爾漢江公園野餐，彷彿回到疫情以前的日常生活。（圖／路透社）

▲南韓將從5月2日起解除戶外口罩令，圖為一群女人在首爾漢江公園野餐，彷彿回到疫情以前的日常生活。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府今（29）日宣布，從下周一（5月2日）起將解除戶外義務戴口罩的政策，不過對於人群密度高或具高傳染風險的50人以上聚會、活動、演唱會、體育競賽等仍維持戴口罩的義務。此話一出，立刻引來南韓總統當選人尹錫悅方面的反對，認為政府措施操之過急；然而，尹錫悅曾於選前承諾將解除口罩令。

根據《韓聯社》，南韓國務總理金富謙29日上午召開新冠肺炎中央災難安全對策本部會議時發布上述措施，表示目前南韓的防疫現況與醫療量能已達到穩定狀態，且法國、紐西蘭、新加坡等國即使因Omicron病毒而使疫情達到高峰，不過在1個月前後就已解除口罩令，至今為止疫情持續趨緩，強調南韓已達到「解除戶外口罩令」的時機。

而南韓國防部稍早也表示，最快將於今天以內確定是否跟進中央政策，讓營區內的士兵在戶外操練時也能不用戴口罩。

▲▼南韓國務總理金富謙29日宣布將解除戶外口罩令。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國務總理金富謙29日宣布將解除戶外口罩令。（圖／達志影像／newscom）

對於目前政府「強行」解除戶外口罩令，即將於5月10日正式接任的尹錫悅新政府確表達強烈不滿。尹錫悅總統職務交接委員會副發言人洪敬熙（홍경희，音譯）對此表達遺憾，「（政府）將解除口罩令視為恢復日常生活政策的一環，對此交接委員會雖予以認同，但卻認為目前時機尚未成熟。」

而尹錫悅總統職務交接委員會委員長安哲秀也於29日上午對此措施表達強烈質疑，認為目前政府解除戶外口罩令的決定操之過急，「今天通報的單日新增確診者超過5萬人、新增死者更是100人以上，到底是依據什麼標準來解除戶外口罩禁令，根本就沒有一套具科學根據的標準。」

是否開放民眾戶外免戴口罩，此議題同樣在南韓新（尹錫悅）、舊（文在寅）政權交替之間爭論不斷。文在寅政府搶在卸任前，先後於4月中旬宣布全面解除社交距離措施、戶外口罩令，此舉讓尹錫悅方面相當感冒，認為專家不斷警告秋冬之季將再度迎來疫情高峰，且病毒仍不斷變種，對於解除戶外口罩令的態度應該需要更慎重。

▲▼尹錫悅擬推動廢除女性家族部，恐將引起性別等公民團體極大反彈。（圖／路透社）

▲尹錫悅選前承諾將廢除義務戴口罩政策，如今卻又認為政府解除戶外口罩令「時機尚未成熟」。（圖／路透社）

不過，尹錫悅過去在參選總統時，曾不斷嚴厲批評文在寅政府的防疫政策讓中小企業與自營業者們喘不過氣，今年1月中旬更在大選政見中承諾，未來當選後將首先撤除口罩令，在招來部份專家批評後，才改口稱要廢除防疫護照政策；因此外界當時皆對新政府相當期待，認為尹錫悅就職總統後將馬上解除義務戴口罩政策，甚至出席就職典禮的嘉賓可以不戴口罩。

對於尹錫悅方面「態度反覆」，時事評論家金俊一（김준일，音譯）於26日在CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》就表示，解除口罩令本來是尹錫悅選前標榜的「政見」，然而卻被文在寅政府在卸任前搶下先機，認為施政功勞被奪去，因此才改口表示要對解除戶外口罩令採慎重態度。

對於解除戶外口罩令是否參雜所謂的「政治盤算」，現南韓疾病管理廳長鄭銀敬則強烈否認，表示對於染疫高風險的場所或族群仍積極勸導戶外戴口罩。

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