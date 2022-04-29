傳俄2.6萬人陣亡！緊急改變烏東戰術　烏軍2大危機浮現

▲俄軍仍在持續攻擊烏東地區。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄在烏克蘭東部的戰爭似乎已進入「關鍵階段」。目前俄羅斯明顯已改變其戰術，採用集中火力的方式，讓部隊間可以相互支援，並成功取得部分勝利。若俄軍成功拿下烏東，那烏克蘭恐會面臨西部補給線被切斷、部隊被包圍的危機。據烏克蘭特勤局最新截獲的俄羅斯通話顯示，俄軍如今的實際死亡人數為2萬5900人，比烏克蘭和英國所估計的數字還要高。

據CNN報導，烏克蘭27日承認，軍方在捍衛東部戰線的過程中，失去了當地2個區域領土的控制，但他們仍在努力守住防線。與此同時，克里姆林宮也宣布，俄軍最新的2大重要目標分別是確保盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）地區的安全，以及在烏克蘭海岸建立一條連接俄羅斯領土和克里米亞地區（Crimea）的陸地走廊。

CNN表示，俄軍在烏東採取的手段與之前相似，他們會先連續砲襲目標城鎮，並在當地造成破壞，最後裝甲部隊才以緩慢的速度推進攻擊，不過俄方在烏東取得的重要進展，反映了當地俄軍的數量有多龐大，而且俄羅斯也正不斷改進其戰術。

如今，頓內茨克的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）也成為了俄軍重點奪取的2個城鎮。目前俄軍正從3個不同方向，往斯拉夫揚斯克和克拉馬托爾斯克推進，試圖以三面包夾的方式，拿下和這2座城市。若俄軍攻勢成功，烏克蘭在西部的補給線將會被切斷，而烏克蘭的部分精銳部隊也可能會在缺乏空中支援的情況下被包圍。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，從目前的戰局來看，俄羅斯的戰術已有明顯改善，他們吸取了基輔戰事失利的教訓，如今大多選擇在大致平行的道路，隔著可互相支援的距離，持續向目標城鎮推進，大大提高了部隊的戰鬥力。不過ISW也認為，儘管俄軍最近的攻勢進展微小而穩定，但並未出現顯著突破，是否真的有能力包圍烏克蘭部隊依舊存疑。

另外，烏克蘭特勤局最近宣稱，他們截獲了一名俄羅斯士兵的通話，探聽到俄軍的實際死亡人數為2萬5900人，比烏克蘭所估計的2萬2800人還要高。此前，英國也曾預估，俄軍在烏克蘭已喪失至少1.5萬兵力，但這些數字都被俄羅斯否認了。