抗俄入侵！英8000士兵「部署東歐」參與演習　冷戰後規模最大

▲英國將派遣8千兵力前往東歐演習。圖為2021年8月29日，英國武裝部隊第16空中突擊旅從阿富汗返國。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國將派遣約8000名士兵前往東歐，參與擴大演習，此舉是為了對抗俄國侵略，也是冷戰以來規模最大的部署之一。國防部表示，此計畫籌備已久，但在俄國2月底入侵烏克蘭後強化力道；本次演練也將增強英國及芬蘭軍隊共同作戰能力，「威懾俄國在斯堪地那維亞及波羅的海國家的侵略。」

《衛報》、《天空新聞》報導，英國將派遣數十輛坦克、超過100輛裝甲戰鬥車，前往芬蘭至北馬其頓等國，女王皇家輕騎兵團（Queen’s Royal Hussars）也會加入芬蘭的裝甲旅，而芬蘭與俄羅斯接壤邊境長達830英里。

參與演練的還有北約，以及丹麥、瑞典、冰島及挪威等國組成的「遠征軍聯合部隊」（JEF）。與此同時，波蘭也正與美國部隊一起進行演習。

英國野戰軍司令官、伍迪西中將（Lt Gen Ralph Wooddisse）表示，英國陸軍的敏捷、訓練及專業精神，將能夠「在防衛歐洲及威懾俄羅斯入侵方面做出重大貢獻。」英國國防部長華萊士（Ben Wallace）表示，「歐洲安全從未如此重要，這些演習將見證我們軍隊與北約及『遠征軍聯合部隊』聯合起來，在冷戰後最大規模之一的共同部署，展現團結及力量。」