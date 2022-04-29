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《華爾街》：德國準備禁運俄羅斯石油　下一步就是天然氣

▲▼美媒指出，德國有望加入歐盟對俄羅斯的石油禁運。（圖／路透）

▲美媒指出，德國一改過去的反對態度，有望加入歐盟對俄羅斯的石油禁運。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

德國持續降低對俄羅斯的能源依賴，戰爭開打以來，天然氣來自俄國的進口比例已從55％降至35％，原本對禁運俄國能源並不樂觀的德國，態度出現轉變。美媒報導，在俄羅斯對波蘭與保加利亞斷供天然氣的一天後，德國也正在準備停止購買俄羅斯石油與天然氣，歐盟未來可能全面禁運俄國石油。

根據《紐約時報》報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）28日於東京出訪時表示，德國已開始準備應對俄羅斯切斷天然氣供應的可能性，「我們必須為此做好準備。」德國經濟部稱，烏克蘭開戰以來，德國從55％的天然氣仰賴俄國進口，至今已降至35％，年底前盼能減到3分之1以下，但斷供將導致經濟出現衰退，若俄羅斯迅速斷供天然氣，情況可能會更危急。

據《華爾街日報》報導，兩名德國官員透露，德國駐歐盟代表27日表態，只要有足夠時間確保替代供應來源，就不再反對歐盟全面禁運俄羅斯石油的策略。德國在與波蘭達成協議，透過波羅的海的波蘭海港「格但斯克」進口石油後，態度出現大逆轉，促使歐盟國家同意分階段禁運俄羅斯石油的可能性大增，最快可能在下周做出決定。

事實上，相較於天然氣，德國在石油方面對俄國的依賴度更低。經濟部長貝克（Robert Habeck）曾表示，德國過去約有35％的石油和25％的煤炭比例來自俄羅斯，兩者的依賴程度皆不如天然氣，而目前俄國進口的石油比例已降至德國消費量的12%。他透露，如今德國已經能加入歐盟對俄國的煤炭禁運，而對石油禁運的準備也很快就能到位，「現在我們要在天然氣方面做同樣的事。」

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