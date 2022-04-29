厄瓜多室內外免戴口罩！新冠陽性率僅5％　總統：我們已戰勝疫情

▲厄瓜多取消室內外口罩禁令。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）宣布，由於該國3歲以上人口的疫苗接種率達87％，且新冠肺炎陽性率僅5％，因此將立即取消室內外空間的口罩佩戴規定，「這表明我們實際上已戰勝了疫情。」

根據《路透社》報導，拉梭28日表示，厄瓜多在打擊新冠肺炎上取得顯著進展，基於國內3歲以上人口的疫苗接種率達87％，且新冠肺炎陽性率僅5％，加上正在推廣成年人接種第4劑加強針，「從今天起，厄瓜多將不再強制要求於所有國內的室內外空間戴口罩，這是一個明確的指標，表明我們實際上已戰勝了疫情。」

厄瓜多近3.6萬確診與所有可能的死亡個案，大部分都發生在2020年疫情最嚴重時期，當時醫院、停屍間幾乎被淹沒。雖然厄瓜多取消大部分國內的防疫限制，但仍要求旅客出示疫苗接種或PCR因性證明才可入境。

同樣位於南美洲的哥倫比亞從5月1日起取消部分室內場所戴口罩禁令；秘魯則會在60歲以上人口有80%％接種第3劑疫苗後取消戶外口罩規定。

巴西的聖保羅和里約熱內盧兩個城市，在上個月解除室內口罩禁令；委內瑞拉仍維持室內外口罩禁令；智利則要求在室內空間必須繼續佩戴口罩。

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